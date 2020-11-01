Реал Сосьедад не отдает лидерство в Примере

Пока "Барселона" отстает, борьбу "Реалу" пытаются навязать другие. В частности, "Реал Сосьедад", который потерял одного из лидеров прошлого сезона - Эдегор раз вернулся в Мадрид. Интересно, что и другой ключевой игрок - Александр Исак - далек от оптимальной формы. В игре против "Сельты" он так и не вышел поле. Впрочем, и без этих двух у басков есть кому забивать.

Например, Микелю Оярсабалю. Именно он буквально занес мяч в ворота и сделал счет 0:2. Перед ним отличился Давид Силва, который классно замкнул подачу с фланга ударом головой (вот что значит карьера в Англии!).

Ну а во втором тайме "Сельту", которая до этого не выигрывала пять матчей подряд, добивали Порту и Виллиам Жозе. Первый ассистировал, второй забивал в пустые ворота. Гол Аспаса с пенальти - слабое утешение для команды из Виго.

Так что "Реал Сосьедад" возвращается на первое место, которое временно после победы над "Уэской" захватил "Реал". Команда из Сан-Себастьяна имеет на один балл больше, но, правда, и на игру больше.

Примера. Восьмой тур

"Сельта" - "Реал Сосьедад" 1:4

Голы: Аспас 77 пен. - Силва 24, Оярсабаль 34, Виллиам Жозе 54, 81

"Сельта": Бланко - Фонтан, Мурильо, Араужо (Айду 46), Каррейра - Суарес, Бельтран (Мина 57), Тапия, Баеза Перес (Мендес 46) - Нолито (Мор 66), Аспас

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Арамбарри 65), Норман, Саньян, Муньйос - Оярсабаль (Порту 46), Зубименди, Гуриди (Гуэвара 65), Барренетчеа (Маркеланс 71) - Силва (Лопес 79) - Виллиам Жозе

Удаление: Фонтан 90+3