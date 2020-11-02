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Официально: у защитника Реала выявлен коронавирус

Испания
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Плохие новости из Мадрида

Официально: у защитника Реала выявлен коронавирус
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Пресс-служба "Реала" сообщает о том, что футболист первой команды Эдер Милитао получил сегодня положительный тест на инфекцию COVID-19. Забор материала для ПЦР-диагностики был осуществлен вчера утром, 1 ноября.

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Тесты всех остальных игроков и технического персонала основной команды, а также всех сотрудников клуба, которые контактируют с ними напрямую, дали отрицательную реакцию на коронавирус.

В текущем сезоне Эдер Милитао вышел на поле в двух матчах Ла Лиги, а также принял участие в игре с донецким "Шахтером" в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:3).

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В статье: Реал (Мадрид) Эдер Милитао коронавирус
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Источник:
Real Madrid

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