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Официально: у защитника Реала выявлен коронавирус
Плохие новости из Мадрида
Пресс-служба "Реала" сообщает о том, что футболист первой команды Эдер Милитао получил сегодня положительный тест на инфекцию COVID-19. Забор материала для ПЦР-диагностики был осуществлен вчера утром, 1 ноября.
Тесты всех остальных игроков и технического персонала основной команды, а также всех сотрудников клуба, которые контактируют с ними напрямую, дали отрицательную реакцию на коронавирус.
В текущем сезоне Эдер Милитао вышел на поле в двух матчах Ла Лиги, а также принял участие в игре с донецким "Шахтером" в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:3).
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