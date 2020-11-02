Официально: у защитника Реала выявлен коронавирус

Пресс-служба "Реала" сообщает о том, что футболист первой команды Эдер Милитао получил сегодня положительный тест на инфекцию COVID-19. Забор материала для ПЦР-диагностики был осуществлен вчера утром, 1 ноября.

Тесты всех остальных игроков и технического персонала основной команды, а также всех сотрудников клуба, которые контактируют с ними напрямую, дали отрицательную реакцию на коронавирус.

В текущем сезоне Эдер Милитао вышел на поле в двух матчах Ла Лиги, а также принял участие в игре с донецким "Шахтером" в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:3).