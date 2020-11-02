Долгосрочная замена Суаресу. Барселона интересуется 21-летним форвардом Бенфики

Каталонская "Барселона" следит за прогрессом Дарвина Нуньеса. Он сейчас защищает цвета "Бенфики".

По данным ESPN, в 21-летнем форварде вице-чемпион Испании видит возможную замену Суаресу, который отправился в "Атлетико" прошлым летом. Символично, что Нуньес - тоже уругваец.

Дарвин подписал контракт с "Бенфикой" в 2020-м году. Успел провести пять матчей и отметиться хет-триком в Лиге Европы. Тransfermarkt оценивает футболста в 18 миллионов евро, но он связан долгосрочной сделкой с лиссабонцами.