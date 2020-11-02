Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Долгосрочная замена Суаресу. Барселона интересуется 21-летним форвардом Бенфики
И он тоже уругваец
Каталонская "Барселона" следит за прогрессом Дарвина Нуньеса. Он сейчас защищает цвета "Бенфики".
По данным ESPN, в 21-летнем форварде вице-чемпион Испании видит возможную замену Суаресу, который отправился в "Атлетико" прошлым летом. Символично, что Нуньес - тоже уругваец.
Дарвин подписал контракт с "Бенфикой" в 2020-м году. Успел провести пять матчей и отметиться хет-триком в Лиге Европы. Тransfermarkt оценивает футболста в 18 миллионов евро, но он связан долгосрочной сделкой с лиссабонцами.
Отметим, что также "Барселона" намерена завершить начатое,
Популярное сейчас
- Усик станцевал перед Хирном, Чисорой и Хэем. ВИДЕО
- Усик вылетел из топ-20 рейтинга BoxRec
- В матче Львов - Ворскла арбитр ошибся и VAR ему не помог - судейский анализ
- Кике Сетьен: С Месси было сложно работать, он живёт в своей реальности
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО