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Долгосрочная замена Суаресу. Барселона интересуется 21-летним форвардом Бенфики

Испания
(1 голосов)

И он тоже уругваец

Долгосрочная замена Суаресу. Барселона интересуется 21-летним форвардом Бенфики
UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" следит за прогрессом Дарвина Нуньеса. Он сейчас защищает цвета "Бенфики".

По данным ESPN, в 21-летнем форварде вице-чемпион Испании видит возможную замену Суаресу, который отправился в "Атлетико" прошлым летом. Символично, что Нуньес - тоже уругваец.

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Дарвин подписал контракт с "Бенфикой" в 2020-м году. Успел провести пять матчей и отметиться хет-триком в Лиге Европы. Тransfermarkt оценивает футболста в 18 миллионов евро, но он связан долгосрочной сделкой с лиссабонцами.

Отметим, что также "Барселона" намерена завершить начатое, подписав Мемфиса Депая.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Барселона Дарвин Нуньес
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Комментарии (3)
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royalstas (Вінниця)
02.11.2020 в 19:13
Ну норм лише купили за 22 а вже можуть продати в Барсу за 40+
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филанкрот (donetsk)
02.11.2020 в 18:52
а Мессі
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филанкрот (donetsk)
02.11.2020 в 18:51
Міняти треба не Сареса
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0
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