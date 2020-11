"Если тебе что-то не нравится, то ты знаешь, где дверь". Появились детали конфликта между Месси и Сетьеном

Совсем недавно Кике Сетьен дал большое интервью, в котором рассказал о своих взаимоотношениях с Лионелем Месси.

Cadena Ser сообщает, что между наставником и аргентинцем был также серьезный конлфикт в клубе. Случился он после матча "Барселона" - "Сельта", который закончился со счетом 2:2.

Месси давил на то, что Сетьен не уважает его товарищей по команде, которые выиграли много титулов. Кике резко отреагировал, заявив, что если Лео не нравятся его слова, то он знает, где дверь. Источник также сообщает, что Месси во время с "Сельтой" не слушал подсказки помощника главного тренера.

???? ???? At the end of the 2-2 draw at Celta last season, Setién told Messi in the locker room: "If you don't like what I'm saying, here's the door." Messi then looked at Setién and smiled compassionately aware that Setién's time at Barça was almost over (via @QueThiJugues) pic.twitter.com/wR5G7QSn74