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"Если тебе что-то не нравится, то ты знаешь, где дверь". Появились детали конфликта между Месси и Сетьеном

Испания
(1 голосов)

Не сошлись характерами

"Если тебе что-то не нравится, то ты знаешь, где дверь". Появились детали конфликта между Месси и Сетьеном
UA-Футбол
Новина українською

Совсем недавно Кике Сетьен дал большое интервью, в котором рассказал о своих взаимоотношениях с Лионелем Месси.

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Cadena Ser сообщает, что между наставником и аргентинцем был также серьезный конлфикт в клубе. Случился он после матча "Барселона" - "Сельта", который закончился со счетом 2:2.

Месси давил на то, что Сетьен не уважает его товарищей по команде, которые выиграли много титулов. Кике резко отреагировал, заявив, что если Лео не нравятся его слова, то он знает, где дверь. Источник также сообщает, что Месси во время с "Сельтой" не слушал подсказки помощника главного тренера.

Напомним, что Сетьен был уволен из "Барселоны" после поражения "Баварии" в четвертьфинале ЛЧ.

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В статье: Лионель Месси Барселона Кике Сетьен
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
02.11.2020 в 20:55
Алени, угомоните вашего божка. Чувак вообще берега потерял
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