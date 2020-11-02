Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Временный президент Барселоны: Нам нужно сократить расходы на 300 миллионов
Тяжелая ситуация
Временный президент "Барселоны" Карлес Тускетс, который заменил подавшего в отставку Хосепа Бартомеу, прокомментировал текущую ситуацию в клубе.
"Мы живем в непростой период, который будет от нас требовать непростых решений. Чтобы достичь баланса в бюджете, нам нужно сократить расходы на 300 миллионов.
Первоочередная цель - снизить расходы на зарплаты футболистов и персонала. Ведем переговоры, чтобы со всем достичь соглашения. Никто не получит особого отношения, даже Месси", - приводит слова Тускетса Goal.
Ранее сообщалось, что "Барселону" даже может
Популярное сейчас
- "Если тебе что-то не нравится, то ты знаешь, где дверь". Появились детали конфликта между Месси и Сетьеном
- Ребров: Наверное Суркис расстроился, что мы у него какие-то деньги забрали
- Без 13 игроков основы и с юными вратарями. Динамо отправилось в Барселону
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО