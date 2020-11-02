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Временный президент Барселоны: Нам нужно сократить расходы на 300 миллионов

Испания
(1 голосов)

Тяжелая ситуация

Временный президент Барселоны: Нам нужно сократить расходы на 300 миллионов
UA-Футбол
Новина українською

Временный президент "Барселоны" Карлес Тускетс, который заменил подавшего в отставку Хосепа Бартомеу, прокомментировал текущую ситуацию в клубе.

"Мы живем в непростой период, который будет от нас требовать непростых решений. Чтобы достичь баланса в бюджете, нам нужно сократить расходы на 300 миллионов.

Первоочередная цель - снизить расходы на зарплаты футболистов и персонала. Ведем переговоры, чтобы со всем достичь соглашения. Никто не получит особого отношения, даже Месси", - приводит слова Тускетса Goal.

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Ранее сообщалось, что "Барселону" даже может настигнуть банкротство.

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В статье: Барселона Карлес Тускетс
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Комментарии (2)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
03.11.2020 в 00:15
Наче ж 190 було, а вже 300Бармалєй ушол красіво
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storm_ua (Николаев)
03.11.2020 в 00:05
Льончика продавайте,, толку от него ноль.. А сэкономите сразу сто лямов
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