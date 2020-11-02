Временный президент Барселоны: Нам нужно сократить расходы на 300 миллионов

Временный президент "Барселоны" Карлес Тускетс, который заменил подавшего в отставку Хосепа Бартомеу, прокомментировал текущую ситуацию в клубе.

"Мы живем в непростой период, который будет от нас требовать непростых решений. Чтобы достичь баланса в бюджете, нам нужно сократить расходы на 300 миллионов.

Первоочередная цель - снизить расходы на зарплаты футболистов и персонала. Ведем переговоры, чтобы со всем достичь соглашения. Никто не получит особого отношения, даже Месси", - приводит слова Тускетса Goal.