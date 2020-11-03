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"Время было неподходящим". Антонио Конте – о возможности возглавить мадридский Реал
Работа мечты?
Алленаторе миланского "Интера" Антонио Конте накануне встречи с мадридским "Реалом" в матче 3-го тура группового раунда ЛЧ (начало – сегодня, 3 ноября, в 22:00 по киевскому времени) рассказал журналистам о том, как он мог возглавить "королевский клуб".
"Сейчас я максимально сфокусирован на работе в "Интере". Я рад начать новый проект с хорошим клубом, думаю, что мы сможем вместе построить нечто важное и значимое в будущем".
"Повторюсь, прямо сейчас я сфокусирован на работе с "Интером", но в прошлом у меня действительно было несколько возможностей стать тренером "Реала" – я был близок к этому, но время было неподходящим, непросто начинать работать посреди сезона. Я благодарен Флорентино Пересу за то, что он хотел дать мне этот шанс".
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