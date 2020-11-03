  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Время было неподходящим". Антонио Конте – о возможности возглавить мадридский Реал
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Время было неподходящим". Антонио Конте – о возможности возглавить мадридский Реал

Испания
(2 голосов)

Работа мечты?

"Время было неподходящим". Антонио Конте – о возможности возглавить мадридский Реал
Новина українською

Алленаторе миланского "Интера" Антонио Конте накануне встречи с мадридским "Реалом" в матче 3-го тура группового раунда ЛЧ (начало – сегодня, 3 ноября, в 22:00 по киевскому времени) рассказал журналистам о том, как он мог возглавить "королевский клуб".

Читайте также"Спросите об этом у Конте". Эриксен прокомментировал отсутствие игровой практики в Интере

"Сейчас я максимально сфокусирован на работе в "Интере". Я рад начать новый проект с хорошим клубом, думаю, что мы сможем вместе построить нечто важное и значимое в будущем".

"Повторюсь, прямо сейчас я сфокусирован на работе с "Интером", но в прошлом у меня действительно было несколько возможностей стать тренером "Реала" – я был близок к этому, но время было неподходящим, непросто начинать работать посреди сезона. Я благодарен Флорентино Пересу за то, что он хотел дать мне этот шанс".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Флорентино Перес Антонио Конте Реал (Мадрид) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...