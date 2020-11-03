"Время было неподходящим". Антонио Конте – о возможности возглавить мадридский Реал

Алленаторе миланского "Интера" Антонио Конте накануне встречи с мадридским "Реалом" в матче 3-го тура группового раунда ЛЧ (начало – сегодня, 3 ноября, в 22:00 по киевскому времени) рассказал журналистам о том, как он мог возглавить "королевский клуб".

"Сейчас я максимально сфокусирован на работе в "Интере". Я рад начать новый проект с хорошим клубом, думаю, что мы сможем вместе построить нечто важное и значимое в будущем".