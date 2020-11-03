Ракитич: Месси? Нужно специальным образом заботиться об игроках такого уровня

Полузащитник "Севильи" Иван Ракитич поделился своим мнением о выступлениях капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси. Цитирует экс-игрока "сине-гранатовых" Goal.com.

"Я всегда прекрасно ладил с Лионелем Месси. Он был одним из первых, кто спросил меня, нужно ли мне что-нибудь, когда я перешел в "Барселону". Игроки такого уровня влияют на исход матчей. Они другие, нужно специальным образом заботиться о них. Неизвестно, увидим ли мы такого игрока в будущем".