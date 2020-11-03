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Официально: Атлетико приобрел хавбека Валенсии

Испания
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"Лос Чес" продолжают падение в бездну

Официально: Атлетико приобрел хавбека Валенсии
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Полузащитник Центральноафриканской республики Жоффре Кондогбиа присоединился к мадридскому "Атлетико". "Матрасникам" разрешили подписать футболиста как замену Парти – Томас ранее перешел в "Арсенал".

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27-летний исполнитель уже успешно прошел медосмотр. По информации СМИ, "Лос Чес" получили за ключевого футболиста своей полузащиты 11 миллионов евро.

Контракт подписан на год с опцией продления еще на 3 сезона. Жоффре выступал за "Ланс", "Севилью", "Монако" и миланский "Интер". До 2018-го защищал цвета сборной Франции разных возрастов, однако два года назад решил выступать за ЦАР.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Джеффри Кондогбия Валенсия Жоффрей Кондогбиа Жоффре Кондогбиа
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Источник:
Atletico

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