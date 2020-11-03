Куман: Не согласен с мнением Сетьена, что Месси трудно управлять

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал слова бывшего наставника каталонской команды Энрике Сетьена, который ранее заявил, что нападающим "Барселоны" Лионелем Месси очень трудно управлять.

"Я уважаю все мнения. Для меня Лео Месси — лучший футболист мира, я вижу его амбиции и победоносный характер. Мне не сложно управлять им. Он капитан команды, и мы общаемся с ним каждую неделю. Мы с Сетьеном иначе смотрим на многие вещи, и я не согласен с его мнением", — приводит слова Кумана Goal.com.

Напомним, Энрике Сетьен работал в "Барселоне" с января 2020 года и был отправлен в отставку после поражения в матче с мюнхенской "Баварией" со счётом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2019/2020.