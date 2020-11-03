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Опережая конкурентов. Реал планирует зимой подписать защитника Баварии
Чтобы не упустить его летом
Крайне вероятно, что Давид Алаба так и не продлит контракт с "Баварией". Текущая сделка истекает уже летом 2021-го года.
По данным AS, его кандидатурой заинтересовался "Реал". Мадридский клуб даже не хочет рисковать, а попробует подписать его зимой, предложив "Баварии" минимальную компенсацию.
Алаба известен своей универсальностью. Австриец может закрыть как позицию левого защитника, так и центрбека. У "сливочных" проблемы и там, и там.
Давид выступает за "Баварию" с 2010-го - провел 394 матча и завоевал 26 трофеев.
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