Опережая конкурентов. Реал планирует зимой подписать защитника Баварии

Крайне вероятно, что Давид Алаба так и не продлит контракт с "Баварией". Текущая сделка истекает уже летом 2021-го года.

По данным AS, его кандидатурой заинтересовался "Реал". Мадридский клуб даже не хочет рисковать, а попробует подписать его зимой, предложив "Баварии" минимальную компенсацию.

Алаба известен своей универсальностью. Австриец может закрыть как позицию левого защитника, так и центрбека. У "сливочных" проблемы и там, и там.

Давид выступает за "Баварию" с 2010-го - провел 394 матча и завоевал 26 трофеев.