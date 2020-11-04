Барселона подымет клаусулу Педри до 400 млн евро

"Барселона" хочет продлить контракт с полузащитником Педри, сообщает Goal. По данным издания, после подписания нового соглашения каталонцы установят клаусулу за футболиста в размере 400 млн евро.

Действующий контракт Педри с "Барселоной" рассчитан до июня 2022 года. В ноябре футболисту исполнится 18 лет, после чего он сможет заключить долгосрочное соглашение с каталонским клубом.

В текущем сезоне испанец сыграл 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Хавбек перешел в "Барселону" летом 2020 года из "Лас-Пальмаса" за 5 млн евро.