  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона подымет клаусулу Педри до 400 млн евро
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона подымет клаусулу Педри до 400 млн евро

Испания
(1 голосов)

Сейчас она составляет 15 миллионов

Барселона подымет клаусулу Педри до 400 млн евро
Новина українською

"Барселона" хочет продлить контракт с полузащитником Педри, сообщает Goal. По данным издания, после подписания нового соглашения каталонцы установят клаусулу за футболиста в размере 400 млн евро.

Читайте такжеХуджамов: После Реала и Интера у нас начинаются салюты и радость, а затем резко ударить лицом об стену

Действующий контракт Педри с "Барселоной" рассчитан до июня 2022 года. В ноябре футболисту исполнится 18 лет, после чего он сможет заключить долгосрочное соглашение с каталонским клубом.

В текущем сезоне испанец сыграл 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Хавбек перешел в "Барселону" летом 2020 года из "Лас-Пальмаса" за 5 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Педри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...