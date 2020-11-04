Отделался легким испугом. Азар избежал травмы в матче с Интером

Во вчерашнем матче ЛЧ мадридский "Реал" сумел обыграть "Интер", добыв первую победу в турнире. Опасения у болельщиков вызвала замена Эдена Азара, который покинул во втором тайме после столкновения с Брозовичем.

Лишь недавно бельгиец вернулся после очередного повреждения. По данным AS, сегодняшние тесты не обнаружили у Азара никакой травмы.

Вингер "сливочных" провел полноценную тренировку и уже на выходных сможет сыграть в Ла Лиге. "Реал" встретится с "Валенсией".

Отметим, что в текущем сезоне Эден лишь три раза выходил на поле, сумев забить один гол.