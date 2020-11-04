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Отделался легким испугом. Азар избежал травмы в матче с Интером
Бельгиец был заменен во втором тайме
Во вчерашнем матче ЛЧ мадридский "Реал" сумел обыграть "Интер", добыв первую победу в турнире. Опасения у болельщиков вызвала замена Эдена Азара, который покинул во втором тайме после столкновения с Брозовичем.
Лишь недавно бельгиец вернулся после очередного повреждения. По данным AS, сегодняшние тесты не обнаружили у Азара никакой травмы.
Вингер "сливочных" провел полноценную тренировку и уже на выходных сможет сыграть в Ла Лиге. "Реал" встретится с "Валенсией".
Отметим, что в текущем сезоне Эден лишь три раза выходил на поле, сумев забить один гол.
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