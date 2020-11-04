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СМИ: Барселона подпишет Танги Ндомбеле следующим летом
Говорят, что сделка согласована
Следующим летом каталонская "Барселона" усилится Танги Ндомбеле. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.
По его информации, сделка уже согласована, но переход состоится не в январе, а уже после окончания сезона. Лондонский "Тоттенхэм" не будет удерживать полузащитника.
Каталонский клуб ищет нового полузащитника после того, как сорвался переход Вейналдума. По мнению руководства, французский футболист подойдет команде.
В текущем сезоне Ндомбеле провел десять матчей, в которых забил дважды.
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