СМИ: Барселона подпишет Танги Ндомбеле следующим летом

Следующим летом каталонская "Барселона" усилится Танги Ндомбеле. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

По его информации, сделка уже согласована, но переход состоится не в январе, а уже после окончания сезона. Лондонский "Тоттенхэм" не будет удерживать полузащитника.

Каталонский клуб ищет нового полузащитника после того, как сорвался переход Вейналдума. По мнению руководства, французский футболист подойдет команде.

В текущем сезоне Ндомбеле провел десять матчей, в которых забил дважды.