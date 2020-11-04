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СМИ: Барселона подпишет Танги Ндомбеле следующим летом

Испания
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Говорят, что сделка согласована

СМИ: Барселона подпишет Танги Ндомбеле следующим летом
UA-Футбол
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Следующим летом каталонская "Барселона" усилится Танги Ндомбеле. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

По его информации, сделка уже согласована, но переход состоится не в январе, а уже после окончания сезона. Лондонский "Тоттенхэм" не будет удерживать полузащитника.

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Каталонский клуб ищет нового полузащитника после того, как сорвался переход Вейналдума. По мнению руководства, французский футболист подойдет команде.

В текущем сезоне Ндомбеле провел десять матчей, в которых забил дважды.

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В статье: Барселона Тоттенхэм (Лондон) Танги Ндомбеле
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