Пике: Барселона была на спаде и становилась хуже с каждым годом

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал спад испанского гранда в последние годы. Цитирует футболиста Sport.es.

"Все так, как есть. Клуб находится в процессе перестройки, эти перемены были нужны. Нам нужно было все изменить. Очевидно, что "Барселона" была на спаде и с каждым годом становились хуже. В нашем клубе нет времени на переходной год, ты всегда обязан побеждать".