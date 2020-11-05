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Пике: Барселона была на спаде и становилась хуже с каждым годом

Испания
(2 голосов)

Адекватный Жерар

Пике: Барселона была на спаде и становилась хуже с каждым годом
Новина українською

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал спад испанского гранда в последние годы. Цитирует футболиста Sport.es.

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"Все так, как есть. Клуб находится в процессе перестройки, эти перемены были нужны. Нам нужно было все изменить. Очевидно, что "Барселона" была на спаде и с каждым годом становились хуже. В нашем клубе нет времени на переходной год, ты всегда обязан побеждать".

"Сейчас у нас выборы президента – придет новое правление, мы будем видеть изменения уже в ближайшие месяцы".

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В статье: Херард Пике Барселона Жерар Пике
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Источник:
Sport.es

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