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Пике: Барселона была на спаде и становилась хуже с каждым годом
Адекватный Жерар
Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал спад испанского гранда в последние годы. Цитирует футболиста Sport.es.
"Все так, как есть. Клуб находится в процессе перестройки, эти перемены были нужны. Нам нужно было все изменить. Очевидно, что "Барселона" была на спаде и с каждым годом становились хуже. В нашем клубе нет времени на переходной год, ты всегда обязан побеждать".
"Сейчас у нас выборы президента – придет новое правление, мы будем видеть изменения уже в ближайшие месяцы".
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Источник:Sport.es
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