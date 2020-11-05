Испания
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Реал может отозвать 18-летнего полузащитника из дортмундской Боруссии
Игрок получает мало игрового времени
"Реал" недоволен положением полузащитника Рейниера в дортмундской "Боруссии", за которую футболист выступает на правах аренды из "Королевского клуба", сообщает AS.
По информации источника, в руководстве "сливочных" разочарованы тем, что 18-летний бразилец редко появляется на поле. Сообщается, что "Реал" может отозвать игрока зимой 2021 года.
В сезоне-2020/21 Рейниер выходил на поле в 7 матчах "Боруссии", проведя на поле в сумме 105 минут и не отличившись результативными действиями.
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