Реал может отозвать 18-летнего полузащитника из дортмундской Боруссии

"Реал" недоволен положением полузащитника Рейниера в дортмундской "Боруссии", за которую футболист выступает на правах аренды из "Королевского клуба", сообщает AS.

По информации источника, в руководстве "сливочных" разочарованы тем, что 18-летний бразилец редко появляется на поле. Сообщается, что "Реал" может отозвать игрока зимой 2021 года.

В сезоне-2020/21 Рейниер выходил на поле в 7 матчах "Боруссии", проведя на поле в сумме 105 минут и не отличившись результативными действиями.