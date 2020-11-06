"Он сказал мне, что мы едем в Реал, лучший клуб мира". Агент Винисиуса – об отказ Барселоне

Лукас Минейро, агент вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, рассказал о решении его клиента переехать в столицу Испании. Цитирует Минейро Marca.

"После чемпионата Южной Америки U-17 у нас было пять клубов из разных стран, которые были готовы сделать предложение. Я сказал Винисиусу, что пришло время принять решение – "Реал" или "Барселона".