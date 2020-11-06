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"Он сказал мне, что мы едем в Реал, лучший клуб мира". Агент Винисиуса – об отказе Барселоне

Испания
(1 голосов)

Hala Madrid!

"Он сказал мне, что мы едем в Реал, лучший клуб мира". Агент Винисиуса – об отказе Барселоне
Новина українською

Лукас Минейро, агент вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, рассказал о решении его клиента переехать в столицу Испании. Цитирует Минейро Marca.

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"После чемпионата Южной Америки U-17 у нас было пять клубов из разных стран, которые были готовы сделать предложение. Я сказал Винисиусу, что пришло время принять решение – "Реал" или "Барселона".

"Он быстро ответил мне в WhatsApp очень простым и понятным сообщением: "Мы едем в лучший клуб мира – "Реал".

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Marca

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Комментарии (6)
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skopa (Харьков)
06.11.2020 в 17:05
У этого всадника без головы еще и агент есть? Во дает...Все по-взрослому..
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+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
06.11.2020 в 15:26
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+2
-1
avatar
Инспектор ( )
06.11.2020 в 14:36
Реал не единственный хороший клуб. Но на сегодня его признают все как лучший клуб мира. Кроме одной секты.
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+1
-4
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
06.11.2020 в 17:24
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0
-1
bokassalowara (Город)
06.11.2020 в 13:58
эээээ..сейчас в дурке вай фай дадут и дашка олень прочитает , снова обидется..
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+1
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
06.11.2020 в 15:28
Дебил Дебилович, вам уже дали?
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+3
-1


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