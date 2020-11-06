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"Он сказал мне, что мы едем в Реал, лучший клуб мира". Агент Винисиуса – об отказе Барселоне
Hala Madrid!
Лукас Минейро, агент вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, рассказал о решении его клиента переехать в столицу Испании. Цитирует Минейро Marca.
"После чемпионата Южной Америки U-17 у нас было пять клубов из разных стран, которые были готовы сделать предложение. Я сказал Винисиусу, что пришло время принять решение – "Реал" или "Барселона".
"Он быстро ответил мне в WhatsApp очень простым и понятным сообщением: "Мы едем в лучший клуб мира – "Реал".
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Источник:Marca
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Комментарии (6)
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skopa (Харьков)
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MES QUE UN CLUB
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Инспектор ( )
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
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bokassalowara (Город)
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MES QUE UN CLUB
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