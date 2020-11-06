Реал предложит двухлетний контракт Рамосу

Мадридский "Реал" продлит контракт с защитником и капитаном команды Серхио Рамосом.

Как сообщает AS, соглашение с испанским футболистом будет продлено на два года. Отмечается, что зарплата останется прежней. Напомним, что переговоры о продлении контракта между "сливочными" и Рамосом длятся достаточно давно. Сообщалось, что Серхио был недоволен тем, что "Реал" предлагал ему пролонгацию на один год. Текущее соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2021 года.

Рамос защищает цвета "Королевского клуба" с 2005 года, а до этого выступал за "Севилью", воспитанником которой является. С "Реалом" игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.