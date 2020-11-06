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Реал предложит двухлетний контракт Рамосу

Испания
(2 голосов)

Серхио проведет со сливочными ещё два сезона

Реал предложит двухлетний контракт Рамосу
Новина українською

Мадридский "Реал" продлит контракт с защитником и капитаном команды Серхио Рамосом.

Как сообщает AS, соглашение с испанским футболистом будет продлено на два года. Отмечается, что зарплата останется прежней. Напомним, что переговоры о продлении контракта между "сливочными" и Рамосом длятся достаточно давно. Сообщалось, что Серхио был недоволен тем, что "Реал" предлагал ему пролонгацию на один год. Текущее соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2021 года.

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Рамос защищает цвета "Королевского клуба" с 2005 года, а до этого выступал за "Севилью", воспитанником которой является. С "Реалом" игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
06.11.2020 в 17:19
А с судьями уже продлили контракты?
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Инспектор ( )
06.11.2020 в 16:56
Рамос еще много пользы принесет Реалу!
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