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Реал предложит двухлетний контракт Рамосу
Серхио проведет со сливочными ещё два сезона
Мадридский "Реал" продлит контракт с защитником и капитаном команды Серхио Рамосом.
Как сообщает AS, соглашение с испанским футболистом будет продлено на два года. Отмечается, что зарплата останется прежней. Напомним, что переговоры о продлении контракта между "сливочными" и Рамосом длятся достаточно давно. Сообщалось, что Серхио был недоволен тем, что "Реал" предлагал ему пролонгацию на один год. Текущее соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2021 года.
Рамос защищает цвета "Королевского клуба" с 2005 года, а до этого выступал за "Севилью", воспитанником которой является. С "Реалом" игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.
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