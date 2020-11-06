Примера. 9-й тур. Эльче и Сельта победителя не определили

"Эльче" начинал тур с хорошей предысторией – лишь одно поражение в последних пяти турах. У "Сельты" была своя серия, но с совершенно противоположным наполнением – лишь раз за последние пять туров удалось не проиграть. В итоге, обе довольствовались ничьей, от которой больше противились гости.

"Сельта" старалась для того, чтобы выиграть этот матч. Шесть ударов в створ, одно попадание в каркас ворот (от Санти Мины), успешная борьба в единоборствах. Но "Сельте" прежде всего пришлось демонстрировать характер, потому что на четвертой минуте она пропустила ударом с пенальти (Уго Мальо сыграл рукой в ​​собственной штрафной). И продемонстрировала: еще до перерыва был гол, сконструированный Яго Аспасом и Санти Миной. Последний пробил несильно, но очень точно. Этого достаточно.

Во втором тайме "Эльче" практически не угрожал воротам Рубена, а "Сельта" не решилась рискнуть и раскрыться. Психологическая скованность от неудачных результатов заставляла ориентироваться на минимально приемлемую планку – не проиграть. Голого мастерства и класса в этом поединке не было.

1:1 – скромное начало тура.

Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Сельта" 1:1

Голы: Фидель Чавес 4 (пен.) - Сантьяго Мина 41

"Эльче": Эдгар Бадия, Диего Гонсалес (Хосема Санчес 60), Иван Марконе, Гонсало Верду, Оменук Мфулю (Рауль Гути 61), Лукас Бое, Пере Милья (Эмилиано Ригони 61), Тете Моренте, Фидель Чавес (Хуан Санчес 39), Хосан Фернандес, Антонио Барраган

"Сельта": Рубен, Уго Мальо, Нолито, Денис Суарес, Яго Аспас, Ренато Тапиа (Франсиско Пейнадо 66), Лукас Оласа, Джозеф Айду, Жейсон Мурильо, Брайс Мендес (Габри Виега 84), Сантьяго Мина (Мигель Родригес 77)

Предупреждения: Диего Гонсалес 13, Лукас Бое 58, Антонио Барраган 90+4 - Денис Суарес 5, Лукас Оласа 72, Яго Аспас 81, Мигель Родригес 90+2