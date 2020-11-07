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Эден Азар и Каземиро сдали положительные тесты на коронавирус
"Реал" теряет двух основных исполнителей
Эден Азар и Каземиро сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба королевского клуба.
Все остальные тесты у сотрудников "Реала" и партнёров по команде дали негативные результаты по итогам вчерашней проверки.
Таким образом Азар и Каземиро не помогут команде в воскресном выездом матче на "Месталье" против "Валенсии".
В лазарете команды из-за травм также находятся Карвахаль, Одриосола, Начо и Милитао.
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hardcorepwnz (Украина)
07.11.2020 в 12:37
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