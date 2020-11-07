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Эден Азар и Каземиро сдали положительные тесты на коронавирус

Испания
(1 голосов)

"Реал" теряет двух основных исполнителей

Эден Азар и Каземиро сдали положительные тесты на коронавирус
UA-Футбол
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Эден Азар и Каземиро сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба королевского клуба.

Все остальные тесты у сотрудников "Реала" и партнёров по команде дали негативные результаты по итогам вчерашней проверки.

Таким образом Азар и Каземиро не помогут команде в воскресном выездом матче на "Месталье" против "Валенсии".

В лазарете команды из-за травм также находятся Карвахаль, Одриосола, Начо и Милитао.

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В статье: Эден Азар Валенсия (Испания) Реал (Мадрид) Каземиро
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Комментарии (1)
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hardcorepwnz (Украина)
07.11.2020 в 12:37
Ну, хоть отдохнут немного, а то бедный Каземиро пашет за троих без замен уже который год. Да и Азару эти сборные сейчас совершенно ни к чему. К Интеру должны подойти свежими.
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