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Суарес: Не буду праздновать гол Барсе, но отдам все силы ради футболки Атлетико
Уругваец ожидает матч против своей бывшей команды
Форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес поделился мыслями накануне предстоящего матча против каталонской "Барселоны",
– "Атлетико" сыграет против "Барсы" после перерыва на матчи сборных. Если забьете бывшей команде, будете праздновать?
– Нет, я не буду праздновать из уважения к моим бывшим партнерам и клубу, который так много мне дал. Очевидно, что это будет особенная игра для меня – я выйду на поле против стольких друзей. Но в то же время я отдам все силы ради этой футболки "Атлетико", как делал это во всех клубах. Я наслаждаюсь своей игрой и очень хочу и дальше показывать миру, какой я классный игрок.
– Вам придется сыграть и против Месси – вашего большого друга. Какие у вас сейчас отношения?
– Мы по-прежнему регулярно общаемся. Но мы говорим о жизни – о том, что происходит в повседневной жизни. У наших детей дни рождения рядом – и вот мы говорим о подобных вещах. У нас очень хорошие отношения, так что мы обсуждаем далеко не только футбол. Стараемся поддерживать друг друга, когда дело касается личных вопросов и наших чувств, – рассказал Суарес.
"Матрасники" сыграют против "сине-гранатовых" после перерыва на поединки сборных - 21-го ноября.
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