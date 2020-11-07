Суарес: Не буду праздновать гол Барсе, но отдам все силы ради футболки Атлетико

Форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес поделился мыслями накануне предстоящего матча против каталонской "Барселоны",

– "Атлетико" сыграет против "Барсы" после перерыва на матчи сборных. Если забьете бывшей команде, будете праздновать?

– Нет, я не буду праздновать из уважения к моим бывшим партнерам и клубу, который так много мне дал. Очевидно, что это будет особенная игра для меня – я выйду на поле против стольких друзей. Но в то же время я отдам все силы ради этой футболки "Атлетико", как делал это во всех клубах. Я наслаждаюсь своей игрой и очень хочу и дальше показывать миру, какой я классный игрок.

– Вам придется сыграть и против Месси – вашего большого друга. Какие у вас сейчас отношения?

– Мы по-прежнему регулярно общаемся. Но мы говорим о жизни – о том, что происходит в повседневной жизни. У наших детей дни рождения рядом – и вот мы говорим о подобных вещах. У нас очень хорошие отношения, так что мы обсуждаем далеко не только футбол. Стараемся поддерживать друг друга, когда дело касается личных вопросов и наших чувств, – рассказал Суарес.

"Матрасники" сыграют против "сине-гранатовых" после перерыва на поединки сборных - 21-го ноября.