Примера. 9-й тур. Эйбар сдержал Уэску на ее поле

"Уэска" не выиграла ни одного из восьми предыдущих поединков Ла Лиги. Мичел и его подопечные говорили о том, что для них крайне важно уйти на международную паузу с положительным результатом в кармане. Положительный результат – это победа, а не ничья. Ничьи этой команде уже приелись.

"Эйбар", учитывая ход событий в матче, был доволен тем, что не проигрывает. В конце поединка Мендилибар усиливал не атаку, а насыщал центр поля, повышал плотность в порядках. Баски проиграли лишь один выездной матч в этом сезоне, поэтому знают рецепт.

Этот матч был насыщен борьбой и фолами. Не грубыми, но достаточными для того, чтобы сбивать темп. Бургос забил после классной комбинации при розыгрыше углового, а Рафа Мир ударом головой конвертировал в успех передачу Педро Лопеса.

1:1. "Эйбар" остановил "Уэску" на ее поле. В контексте этого поединка можно говорить так.

Уэска. "Эль Алькорас"

"Уэска" - "Эйбар" 1:1

Голы: Рафаэль Мир 67 - Эстебан Бургос 38

"Уэска": Андрес Фернандес, Пабло Инсуа, Педро Москера (Идрисса Думбия 90+2), Сандро Рамирес (Хави Онтиверос 79), Давид Феррейро (Серхио Гомес 83), Рафаэль Мир, Хавьер Галан, Микель Рико (Келечи Нвакали 90+2), Димитриос Сиовас, Педро Лопес, Борха Гарсия (Хуан Карлос 79)

"Эйбар": Марко Дмитрович, Эстебан Бургос (Педро Бигас 74), Серхио Альварес, Такаси Инуи, Эду Экспозито, Паулу Оливейра, Энрике Гарсия (Папа Кули Диоп 74), Анайц Арбилья, Алехандро Посо, Кевин Родригеш (Йосинори Муто 65), Брайан Хиль (Педро Леон 86)

Предупреждения: Пабло Инсуа 89, Идрисса Думбия 90+3