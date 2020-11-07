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Дембеле эффектным ударом прервал годовую безголевую серию в Ла Лиге

Испания
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Усман открыл счет в матче с "Бетисом"

Дембеле эффектным ударом прервал годовую безголевую серию в Ла Лиге
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В матче 9-го тура чемпионата Испании "Барселона" принимает "Бетис".

Счет в поединке открыл вингер каталонцев Усман Дембеле. 23-летний француз отличился забитым мячем на 22-й минуте. Дембеле получил мяч на правом фланге атаки, сместился в центр штрафной площадки гостей и поразил дальнюю "девятку" ворот.

Примечательно, что Усман забил в Ла Лиге впервые с 6-го октября 2019-го года - тогда Дембеле отметился в игре против "Севильи". В текущем сезоне французский игрок успел забить два гола в Лиге чемпионов (по голу в ворота "Ференцвароша" и "Ювентуса").

Видео гола Дембеле

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В статье: Барселона Бетис (Севилья) Ла Лига Усман Дембеле
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