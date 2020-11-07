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Гризманн не реализовал четвертый пенальти подряд

Испания
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Антуан не реализовал 11-метровый в матче с "Бетисом"

Гризманн не реализовал четвертый пенальти подряд
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В матче 9-го тура чемпионата Испании "Барселона" принимает "Бетис".

На 33-й минуте встречи форвард каталонцев Антуан Гризманн не реализовал 11-метровый удар. Этот уже 4-й пенальти подряд, который 29-летний француз не может успешно исполнить - один в составе "Барсы" и три в футболке национальной сборной своей страны.

В последний раз Гризманн забивал "с точки" в январе 2019-го года, еще в составе мадридского "Атлетико".

Гризманн не реализовал четвертый пенальти подряд - изображение 1

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В статье: Антуан Гризманн Барселона Бетис (Севилья) Ла Лига
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