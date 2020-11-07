Гризманн не реализовал четвертый пенальти подряд

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Барселона" принимает "Бетис".

На 33-й минуте встречи форвард каталонцев Антуан Гризманн не реализовал 11-метровый удар. Этот уже 4-й пенальти подряд, который 29-летний француз не может успешно исполнить - один в составе "Барсы" и три в футболке национальной сборной своей страны.

В последний раз Гризманн забивал "с точки" в январе 2019-го года, еще в составе мадридского "Атлетико".