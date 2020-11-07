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Примера. 9-й тур. Барселона - Бетис 5:2. Поиграли и поняли: без Месси никак

Испания
(3 голосов)

Первый тайм сыграли без Месси и не победили

Примера. 9-й тур. Барселона - Бетис 5:2. Поиграли и поняли: без Месси никак
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На Месси мир клином не сошелся... Подумал Рональд Куман и решился начать матч против "Бетиса" без аргентинского гения. Но быстро пожалел о своем решении. Уже в перерыве была произведена замена, а вскоре после возобновления матча Месси, не касаясь мяча, сделал гол для Гризманна. Куману от сердца отлегло, а команда понемногу перетянула инициативу на свою сторону. Месси не прессингует, Месси ходит пешком и много жалуется. Но еще он умеет делать разницу.

Примера. 9-й тур. Барселона - Бетис 5:2. Поиграли и поняли: без Месси никак - изображение 1

"Бетис" не был безнадежным в первом тайме. Однако слишком много времени "огурцы" тратили на конструирование атак. То пространство, которым охотно на неделе пользовалось киевское "Динамо", "Бетис" не спешил осваивать. Хотя все же нашел возможность для гола - с третьей попытки.

Первые две были неудачными из-за прямолинейности. Вилльям Карвалью и Кристиан Тельо пробивали слишком просто для непревзойденного тер Штегена. А вот Санабрия ошибок партнеров не повторил. Получив передачу с левого фланга от Тельо (по пути мяч задел ногу Лангле), Антонио пробил в противоход немецкому голкиперу.

Не сказать, что этот гол был нелогичным ходом событий. Нелогичным было то, что "Барса" ушла на перерыв без статуса лидера. Один только Гризманн потерял четыре момента, среди которых и пенальти.

Примера. 9-й тур. Барселона - Бетис 5:2. Поиграли и поняли: без Месси никак - изображение 2

Французу катастрофически не везло (или не хватало мастерства)? С убийственных позиций он бил куда угодно, но не в створ ворот (однажды попал даже в штангу). Наверное, именно поэтому пенальти исполнял с акцентом на надежность – направлял мяч не под штангу, а чуть левее (относительно себя) центра. Но на удобной для Браво высоте, чем голкипер и воспользовался.

Лучшим в первом тайме была не Гризманн. И Фати, и Дембеле произвели более яркое впечатление. Первый, в частности, заработал пенальти, грамотно подставившись под фол Манди, а второй забил классный гол ударом с правого края штрафной площади. У Усмана было достаточно времени для того, чтобы обуздать мяч под удобную ногу.

Примера. 9-й тур. Барселона - Бетис 5:2. Поиграли и поняли: без Месси никак - изображение 3

Пропущенный гол "в раздевалку" изрядно огорчил Гризманна. По крайней мере, на его лице прослеживалась вся грусть ситуации. Однако вскоре эта грусть изменился радостью... Радостью от забитого мяча. Хорди Альба сделал классический рейд по флангу и выполнил прострел, Месси, собрав вокруг себя двух защитников и вратаря, пропустил мяч под удар Антуану – по пустым воротам тот уже попал.

Месси не сбавлял темп и способствовал тому, что к середине второго тайма "Барселона" установила комфортное преимущество в счете. Активность Лионеля в штрафной вылилась в передачу на Дембеле, после которой Усман сразу пробил. Мяч на линии ворот рукой остановил Манди, за что строго был наказан арбитром прямой красной и назначением одиннадцатиметрового. Месси пробил так, будто злился – очень сильно и почти под перекладину. Это шестой гол аргентинца в сезоне – и шестой с пенальти.

Примера. 9-й тур. Барселона - Бетис 5:2. Поиграли и поняли: без Месси никак - изображение 4

Казалось, что матч можно закрывать, но нынешняя "Барса" не может без проблем. Уже в большинстве, защищаясь позиционно, каталонцы пропустили кинжальный выпад от Морено и Морона, последний расстрелял рамку без помех. Второй пропущенный не завел "Барсу" – каталонцы обходились без резких движений. Но и такого темпа хватило для еще одного гола в ворота обескровленного соперника: Роберто отдал скрытую передачу на Месси, а Лео на силу пробил с угла штрафной зоны – 4:2.

Уже когда все было понятно, каталонцы сделали все для гола молодого Педри – Роберто выполнил передачу прямо ему на ногу. Для молодого футболиста это важное событие после не слишком удачного матча с "Динамо". Можно насладиться моментом.

"Барса" побеждает впервые за последние пять туров. Но испытание на устойчивость было не сегодня. Оно запланировано на следующий тур, когда соперником выступит "Атлетико".

Примера. 9-й тур. Барселона - Бетис 5:2. Поиграли и поняли: без Месси никак - изображение 5

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Бетис" 5:2
Голы: Усман Дембеле 22, Антуан Гризманн 49, Лионель Месси 61 (пен.), Лионель Месси 82, Педри 90 - Антонио Санабрия 45+2, Лоренсо Морон 73

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Херард Пике, Серхио Бускетс (Миралем Пьянич 86), Клеман Лангле, Усман Дембеле (Тринкао 66), Педри , Антуан Гризманн (Мартин Брайтвайт 78), Хорди Альба, Френки де Йонг, Серхи Роберто, Анссумане Фати (Лионель Месси 46)

"Бетис": Клаудио Браво, Серхио Каналес (Родриго Родригес 86), Хоакин Санчес (Айтор Руйбаль 63), Вилльям Карвалью, Алекс Морено, Антонио Санабрия (Лоренсо Морон 71), Кристиан Тельо (Виктор Руис 63), Гуидо Родригес, Айсса Манди, Эмерсон, Марк Бартра

Предупреждения: Анссумане Фати 37, Педри 41 - Айсса Манди 32, Алекс Морено 45
Удаление: Айсса Манди 60
Нереализованный пенальти: Антуан Гризманн 33

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона Чемпионат Испании Бетис (Севилья)
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Комментарии (15)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
07.11.2020 в 20:14
Вітаю вболівальників Барси з перемогою, а Даріана з поверненням. Даріан, чому був відсутній? Де пропадав? Чи був на карантині? Барса виграє в Динамо в Києві?
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Alex_ForzaMilan (Київ)
07.11.2020 в 20:22
Прочитав прогноз до цього матчу, там ти все пояснив, можеш не відповідати, дай прогноз по матчу Динамо -Барса.
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.11.2020 в 20:33
Приветствую! Я с начала октября был заблокирован. История блокировки такая. Я написал комментарий исключительно о футболе. Никого не оскорблял, никого не трогал. Человек по нику анестезио Винница выплеснул на меня оскорбления. Я об этом трижды пожаловался администрации. В итоге заблокировали меня, а Винницу нет. Кстати, три дня назад все повторилось - один в один. Я также уведомил администрацию о нарушении. Не знаю, состоялась ли блокировка Винницы. Карантин соблюдаю, пока, слава Богу не болел этим вирусом, но некоторые друзья переболели. Что касается матча ФКБ в Киеве, там расклад такой. Сейчас все уезжают на матчи своих сборных. И первый матч ФКБ после игр сборных, это матч в Мадриде против Атлетико 21.11. Затем 24.11. матч в Киеве. Думаю, что Барса все силы бросит на матч против АМ, а против ДК могут не выйти некоторые основные игроки. И у ДК может будет шанс зацепиться за очки. Но в любом случае, Барса будет стремиться выиграть в Киеве, потому что первое место в группе отдавать Ювентусу не нужно. Попасть в 1/8 финала на Баварию, пусть это останется для Реала, если пройдут или для Ювентуса.
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.11.2020 в 19:53
Когда работает VAR у Барселоны нет проблем. Когда VAR не работает, у Реал Мадрид нет проблем. Поздравления всем, кто за Барсу. И снова игра на нервах своих болельщиков, и снова большие проблемы в обороне Барсы. В январе Барса расстанется с некоторыми игроками и, очень может быть, заберут у МС Эрика Гарсию. Кстати, по поводу справедливой красной карточки игроку Бетиса и справедливого пенальти. В феврале 2018 года, в матче 1/8 ЛЧ Реал - ПСЖ, Рамос вот точно также отбил мяч летящий в ворота. Более того, он выставлял руку чуть в сторону, навстречу мячу. Там арбитры не увидели ни пенальти ни удаления Рамоса. Если помнить, что Реал без Рамоса в ЛЧ всегда проигрывает, сами понимаете, на ответный матч в Париже Рамоса не должно было быть. Это должны помнить фанаты Реала, кому они обязаны трофеем ЛЧ в 2018 году. А, если это для них не аргумент, то в этом же матче арбитр придумал для Реала пенальти, когда Мадрид проигрывал 0-1. Кроос находился в двухметровом офсайде, но красиво упал. Завтра смотрим, как верный мадридист - Хиль Мансано будет спасать Реал в Валенсии.
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+2
-5
metall5291 (Kharkiv)
07.11.2020 в 20:02
Дарик, не расстраивайся раньше времени. Помни, у тебя реабилитация.
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+3
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.11.2020 в 20:06
металл, не расстраивайся раньше времени. Помни, у тебя реабилитация.
+1
-1
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Spokoyno (Киев)
07.11.2020 в 20:02
Мабуть моя критика "подіяла" Чи мадридські чинуші вирішили, що необхідний гандикап вже створено Хоч знаючи історію попередніх матчів шукав за що VARбітри можуть зачепитися...
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+1
-4
Альгердис
07.11.2020 в 19:48
До казалось бы вечного рекорда Пеле по количеству голов за одну команду величайшему футболисту всех времён и народов Лионелю Месси осталось ЧЕТЫРЕ гола!
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+3
-2
metall5291 (Kharkiv)
07.11.2020 в 19:48
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+2
-2
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Spokoyno (Киев)
07.11.2020 в 19:41
Знову пішки... ну може трусцой на класі гравців Барселона перемогла. Ну і без Мессі дійсно, аж ніяк. І по Гризманну. Брали першу скрипку на другу у більш класному оркестрі... Утім ці Ернесто зробили з нього якусь балалайку! А одним Ліонелем багато не виграєш. У великих турнірах перемагає КОМАНДА! А це Голкіпер та мінімум 15 класних футболістів під орудою КВАЛІФІКОВАННОГО тренера.
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+3
-4
metall5291 (Kharkiv)
07.11.2020 в 19:48
Намагався зрозуміти. Чесно.
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+2
-2
Альгердис
07.11.2020 в 19:32
- Вы не в курсе почему Месси играл только пол игры? - Ему урезали пол зарплаты. )
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+3
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.11.2020 в 19:37
В курсе. Чтобы ты спросил.
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+1
-4
Альгердис
07.11.2020 в 19:44
Это шутка Дариан. )
+3
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.11.2020 в 19:56
ОК... Извини, не оценил.. Если серьезно, то в Барсе Месси и Де Йонг с начала чемпионата провели больше всех минут на поле. В том числе и игры в своих сборных. Ему просто дали отдых.
+2
-5


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