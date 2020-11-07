Примера. 9-й тур. Барселона - Бетис 5:2. Поиграли и поняли: без Месси никак

На Месси мир клином не сошелся... Подумал Рональд Куман и решился начать матч против "Бетиса" без аргентинского гения. Но быстро пожалел о своем решении. Уже в перерыве была произведена замена, а вскоре после возобновления матча Месси, не касаясь мяча, сделал гол для Гризманна. Куману от сердца отлегло, а команда понемногу перетянула инициативу на свою сторону. Месси не прессингует, Месси ходит пешком и много жалуется. Но еще он умеет делать разницу.

"Бетис" не был безнадежным в первом тайме. Однако слишком много времени "огурцы" тратили на конструирование атак. То пространство, которым охотно на неделе пользовалось киевское "Динамо", "Бетис" не спешил осваивать. Хотя все же нашел возможность для гола - с третьей попытки.

Первые две были неудачными из-за прямолинейности. Вилльям Карвалью и Кристиан Тельо пробивали слишком просто для непревзойденного тер Штегена. А вот Санабрия ошибок партнеров не повторил. Получив передачу с левого фланга от Тельо (по пути мяч задел ногу Лангле), Антонио пробил в противоход немецкому голкиперу.

Не сказать, что этот гол был нелогичным ходом событий. Нелогичным было то, что "Барса" ушла на перерыв без статуса лидера. Один только Гризманн потерял четыре момента, среди которых и пенальти.

Французу катастрофически не везло (или не хватало мастерства)? С убийственных позиций он бил куда угодно, но не в створ ворот (однажды попал даже в штангу). Наверное, именно поэтому пенальти исполнял с акцентом на надежность – направлял мяч не под штангу, а чуть левее (относительно себя) центра. Но на удобной для Браво высоте, чем голкипер и воспользовался.

Лучшим в первом тайме была не Гризманн. И Фати, и Дембеле произвели более яркое впечатление. Первый, в частности, заработал пенальти, грамотно подставившись под фол Манди, а второй забил классный гол ударом с правого края штрафной площади. У Усмана было достаточно времени для того, чтобы обуздать мяч под удобную ногу.

Пропущенный гол "в раздевалку" изрядно огорчил Гризманна. По крайней мере, на его лице прослеживалась вся грусть ситуации. Однако вскоре эта грусть изменился радостью... Радостью от забитого мяча. Хорди Альба сделал классический рейд по флангу и выполнил прострел, Месси, собрав вокруг себя двух защитников и вратаря, пропустил мяч под удар Антуану – по пустым воротам тот уже попал.

Месси не сбавлял темп и способствовал тому, что к середине второго тайма "Барселона" установила комфортное преимущество в счете. Активность Лионеля в штрафной вылилась в передачу на Дембеле, после которой Усман сразу пробил. Мяч на линии ворот рукой остановил Манди, за что строго был наказан арбитром прямой красной и назначением одиннадцатиметрового. Месси пробил так, будто злился – очень сильно и почти под перекладину. Это шестой гол аргентинца в сезоне – и шестой с пенальти.

Казалось, что матч можно закрывать, но нынешняя "Барса" не может без проблем. Уже в большинстве, защищаясь позиционно, каталонцы пропустили кинжальный выпад от Морено и Морона, последний расстрелял рамку без помех. Второй пропущенный не завел "Барсу" – каталонцы обходились без резких движений. Но и такого темпа хватило для еще одного гола в ворота обескровленного соперника: Роберто отдал скрытую передачу на Месси, а Лео на силу пробил с угла штрафной зоны – 4:2.

Уже когда все было понятно, каталонцы сделали все для гола молодого Педри – Роберто выполнил передачу прямо ему на ногу. Для молодого футболиста это важное событие после не слишком удачного матча с "Динамо". Можно насладиться моментом.

"Барса" побеждает впервые за последние пять туров. Но испытание на устойчивость было не сегодня. Оно запланировано на следующий тур, когда соперником выступит "Атлетико".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Бетис" 5:2

Голы: Усман Дембеле 22, Антуан Гризманн 49, Лионель Месси 61 (пен.), Лионель Месси 82, Педри 90 - Антонио Санабрия 45+2, Лоренсо Морон 73

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Херард Пике, Серхио Бускетс (Миралем Пьянич 86), Клеман Лангле, Усман Дембеле (Тринкао 66), Педри , Антуан Гризманн (Мартин Брайтвайт 78), Хорди Альба, Френки де Йонг, Серхи Роберто, Анссумане Фати (Лионель Месси 46)

"Бетис": Клаудио Браво, Серхио Каналес (Родриго Родригес 86), Хоакин Санчес (Айтор Руйбаль 63), Вилльям Карвалью, Алекс Морено, Антонио Санабрия (Лоренсо Морон 71), Кристиан Тельо (Виктор Руис 63), Гуидо Родригес, Айсса Манди, Эмерсон, Марк Бартра

Предупреждения: Анссумане Фати 37, Педри 41 - Айсса Манди 32, Алекс Морено 45

Удаление: Айсса Манди 60

Нереализованный пенальти: Антуан Гризманн 33