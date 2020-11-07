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Месси - рекордсмен по голам после замены в Ла Лиге в 21-м веке

Испания
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Лео вышел на замену в матче с "Бетисом" и оформил дубль

Месси - рекордсмен по голам после замены в Ла Лиге в 21-м веке
Новина українською

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Бетис" со счетом 5:2.

Форвард "сине-гранатовых" Лионель Месси начал поединок на скамейке запасных, а на поле появился сразу после перерыва, заменив Ансу Фати.

В итоге 33-летний аргентинец оформил дубль - сначала на 61-й минуте Лео реализовал пенальти, а на 82-й минуте забил с игры.

Месси забил 26 голов после выхода на замену в испанской Ла Лиге - это лучший результат в 21-м веке.

Месси - рекордсмен по голам после замены в Ла Лиге в 21-м веке - изображение 1
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В статье: Лионель Месси Барселона Бетис (Севилья) Ла Лига
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Источник:
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