Месси - рекордсмен по голам после замены в Ла Лиге в 21-м веке

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Бетис" со счетом 5:2.

Форвард "сине-гранатовых" Лионель Месси начал поединок на скамейке запасных, а на поле появился сразу после перерыва, заменив Ансу Фати.

В итоге 33-летний аргентинец оформил дубль - сначала на 61-й минуте Лео реализовал пенальти, а на 82-й минуте забил с игры.

Месси забил 26 голов после выхода на замену в испанской Ла Лиге - это лучший результат в 21-м веке.