Альба: Мы играли намного лучше с Месси, и хотим, чтобы он был на поле

Защитник "Барселоны" Жорди Альба поделился мыслями после разгромной победы над "Бетисом" в матче 9-го тура Ла Лиги.

"Мы могли уйти на перерыв с большим преимуществом. Во втором тайме, когда соперник играл вдесятером, было легче. Упущенные моменты злят, но это футбол. В защите команда прибавляет. Мы ведь говорим о лиге, в которой все команды могут создать проблемы.