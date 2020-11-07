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Альба: Мы играли намного лучше с Месси, и хотим, чтобы он был на поле
Аргентинец появился на поле с "Бетисом" после перерыва
Защитник "Барселоны" Жорди Альба поделился мыслями после
"Мы могли уйти на перерыв с большим преимуществом. Во втором тайме, когда соперник играл вдесятером, было легче. Упущенные моменты злят, но это футбол. В защите команда прибавляет. Мы ведь говорим о лиге, в которой все команды могут создать проблемы.
Месси вышел, игра изменилась, он другой игрок, не такой, как остальные. Сегодня тренер решил оставить Лионеля в запасе. Мы играли намного лучше с Месси, и мы все хотим, чтобы он был на поле", – рассказал Альба.
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