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Альба: Мы играли намного лучше с Месси, и хотим, чтобы он был на поле

Испания
(1 голосов)

Аргентинец появился на поле с "Бетисом" после перерыва

Альба: Мы играли намного лучше с Месси, и хотим, чтобы он был на поле
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Защитник "Барселоны" Жорди Альба поделился мыслями после разгромной победы над "Бетисом" в матче 9-го тура Ла Лиги.

"Мы могли уйти на перерыв с большим преимуществом. Во втором тайме, когда соперник играл вдесятером, было легче. Упущенные моменты злят, но это футбол. В защите команда прибавляет. Мы ведь говорим о лиге, в которой все команды могут создать проблемы.

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Месси вышел, игра изменилась, он другой игрок, не такой, как остальные. Сегодня тренер решил оставить Лионеля в запасе. Мы играли намного лучше с Месси, и мы все хотим, чтобы он был на поле", – рассказал Альба.

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В статье: Лионель Месси Хорди Альба Барселона Бетис (Севилья) Ла Лига
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
07.11.2020 в 22:04
Авжеж з СУПЕРзіркою грати набагато простіше Навіть коли Мессі стоїть пару суперників намагаються бути неподалеку, а ще пару... тройка за ним споглядають А хто його знає коли Ліонелю зручний пас віддадуть і він ломанецься в атаку.
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