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Фати пропустит матч с Динамо из-за травмы
У испанца проблемы с коленом
В Ансу Фати разрыв внутреннего мениска сустава колена. Травму определили после обследования, которое проходило сегодня. Об этом сообщает Твиттер Барселоны.
Игрок "блаугранас" был заменен после первого тайма на Лионеля Месси. Аргентинец
Сам гранд о сроках восстановления еще не сообщил. Лечение подобных травм занимает более трех недель, следовательно испанец, вероятно, пропустит матч с "Динамо", который должен состояться 24 ноября.
В этом сезоне Фати провел за Барселону 10 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость 18-летнего игрока оценивается в 80 млн евро по данным портала Transfermarket.
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