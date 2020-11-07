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Фати пропустит матч с Динамо из-за травмы

Испания
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У испанца проблемы с коленом

Фати пропустит матч с Динамо из-за травмы
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В Ансу Фати разрыв внутреннего мениска сустава колена. Травму определили после обследования, которое проходило сегодня. Об этом сообщает Твиттер Барселоны.

Игрок "блаугранас" был заменен после первого тайма на Лионеля Месси. Аргентинец после выхода на замену сделал дубль чем помог "Барселоне" победить "Бетис" со счетом 5:2.

Сам гранд о сроках восстановления еще не сообщил. Лечение подобных травм занимает более трех недель, следовательно испанец, вероятно, пропустит матч с "Динамо", который должен состояться 24 ноября.

В этом сезоне Фати провел за Барселону 10 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость 18-летнего игрока оценивается в 80 млн евро по данным портала Transfermarket.

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В статье: Лионель Месси Барселона Динамо (Киев) Ансу Фати
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