Примера. 9-й тур. Атлетико останавливает гостевой порыв Кадиса, у мадридцев своя уникальная серия

У "Кадиса" не было шансов не проиграть этот матч. Даже при счете 2:0 в пользу соперника гости не раскрывались, четко соблюдая оборонную структуру. В итоге, первый удар по плоскости ворот Облака был нанесен уже тогда, когда "Кадис" горел с крупным счетом. Команда, которая до сих пор не проигрывала на выезде и даже не пропускала там голов, сегодня была жестко приземлена.

"Атлетико" добывает результат не в своем стиле. Ни одного матча в текущей Ла Лиге мадридцы не выиграли с минимальной разницей голов. Сегодняшняя победа стала четвертой подряд в турнире и второй разгромной в сезоне. А еще "матрасники" продолжили серию без голов в свои ворота – лишь один пропущенный в крайних шести поединках Ла Лиги.

Стоит ли выделять персоналии? Свой гол забил Луис Суарес – это все еще нерядовое событие в контексте "Атлетико". Уругваец в хорошем настроении подойдет к поединку против "Барселоны" – что бы там ни случилось во время окна сборных. Дебютировал в команде Диего Симеоне Жоффрей Кондогбиа, которого из "Валенсии" выдернули за копейки. Наконец, не останавливается Маркос Льоренте. Он забил свой третий гол и отдал свою вторую результативную передачу за "Атлетико" в чемпионате Испании – зреет новый лидер для мадридской команды.

"Атлетико" не проигрывает уже 23 матча подряд в Ла Лиге – это четвертая самая длинная серия в истории чемпионата Испании и лучшая серия в истории мадридской команды. Лучшего бэкграунда для матча с "Барсой", который состоится в следующем туре, не найти...

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Кадис" 4:0

Голы: Жоау Феликс 8, Маркос Льоренте 22, Луис Суарес 51, Жоау Феликс 90

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте (Анхель Корреа 55), Жоау Феликс, Луис Суарес (Тома Лемар 72), Стефан Савич, Эктор Эррера (Лукас Торрейра 62), Сауль Ньигес, Хосе Мария Хименес, Коке (Жоффрей Кондогбиа 71), Марио Эрмосо, Киран Триппьер

"Кадис": Жереми Ледесма, Йенс Йонссон (Хон Гарридо 72), Фали Хименес, Сальва Санчес, Энтони Лосано (Альберто Переа 61), Карлос Акапо (Педро Алькала 46), Хуан Торрес Кала, Аугусто Фернандес (Хорхе Помбо 61), Алекс Фернандес, Альваро Негредо, Альфонсо Эспино (Хайро Искьердо 46)

Предупреждения: Жоффрей Кондогбиа 85 - Йенс Йонссон 57