С Месси лучше. Барселона - Бетис 5:2. Обзор матча и видео голов

"Барселона" начала матч против "Бетиса" без Лионеля Месси. Аргентинец остался в запасе, а каталонцы не смогли выиграть первый тайм. Лишь после выхода Лионеля на поле "Барсы" обозначила свое преимущество. Не просто победила "Бетис", который решился играть с каталонцами в открытый футбол, а разгромила его с крупным счетом.

Таким образом "Барса" прервала свою серию неудачных результатов в Ла Лиге. Как это было – смотрите в видеооглди матча 9-го тура Примеры "Барселона" - "Бетис".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Бетис" 5:2

Голы: Усман Дембеле 22, Антуан Гризманн 49, Лионель Месси 61 (пен.), Лионель Месси 82, Педри 90 - Антонио Санабрия 45+2, Лоренсо Морон 73