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С Месси лучше. Барселона - Бетис 5:2. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Барселона - Бетис ⋉ 5:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 07.11.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

С Месси лучше. Барселона - Бетис 5:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" начала матч против "Бетиса" без Лионеля Месси. Аргентинец остался в запасе, а каталонцы не смогли выиграть первый тайм. Лишь после выхода Лионеля на поле "Барсы" обозначила свое преимущество. Не просто победила "Бетис", который решился играть с каталонцами в открытый футбол, а разгромила его с крупным счетом.

Таким образом "Барса" прервала свою серию неудачных результатов в Ла Лиге. Как это было – смотрите в видеооглди матча 9-го тура Примеры "Барселона" - "Бетис".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Бетис" 5:2
Голы: Усман Дембеле 22, Антуан Гризманн 49, Лионель Месси 61 (пен.), Лионель Месси 82, Педри 90 - Антонио Санабрия 45+2, Лоренсо Морон 73

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Бетис (Севилья)
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Комментарии (1)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
08.11.2020 в 12:09
І де була б барса в цьому матчі без допомоги суддів? Правильно, в п... дє
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