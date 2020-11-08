Феликс и Суарес выводят в лидеры. ВИДЕО, как Атлетико громил Кадис

Вашему вниманию видео обзор матча Атлетико - Кадис, которые встречались в девятом туре чемпионата Испании. Главным героем стал Жоау Феликс, который оформил дубль, а также отдал результативную передачу на Луиса Суареса. Теперь у обоих форвардов Атлетико по пять голов и они лидируют в гонке бомбардиров, а сама команда Симеоне лидирует во всем чемпионате, правда, имеет одинаковое количество очков с Реалом Сосьедад, а мадридский Реал сегодня сыграет с Валенсией.

Чемпионат Испании. Девятый тур

Атлетико - Кадис 4:0

Голы: Феликс 8, Льоренте 22 Луис Суарес 51, Феликс 90