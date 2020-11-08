Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Феликс и Суарес выводят в лидеры. ВИДЕО, как Атлетико громил Кадис
Смотреть видео обзор матча Атлетико - Кадис, 7.11.2020, Чемпионат Испании
Вашему вниманию видео обзор матча Атлетико - Кадис, которые встречались в девятом туре чемпионата Испании. Главным героем стал Жоау Феликс, который оформил дубль, а также отдал результативную передачу на Луиса Суареса. Теперь у обоих форвардов Атлетико по пять голов и они лидируют в гонке бомбардиров, а сама команда Симеоне лидирует во всем чемпионате, правда, имеет одинаковое количество очков с Реалом Сосьедад, а мадридский Реал сегодня сыграет с Валенсией.
Чемпионат Испании. Девятый тур
Атлетико - Кадис 4:0
Голы: Феликс 8, Льоренте 22 Луис Суарес 51, Феликс 90
Популярное сейчас
- Динамо - Шахтёр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
- Топовый арбитр украинского мужского футбола - женщина. Сегодня она будет судить Динамо и Шахтёр
- Динамо - Шахтёр: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Кандидат в президенты Барселоны: Новый контракт Месси не будет таким, как прошлый
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО