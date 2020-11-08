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Валенсия - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Валенсия - Реал: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.11.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Валенсия - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Валенсия" находится в плохом состоянии. Команда уже четыре тура подряд не выигрывает в Ла Лиге. "Реал", в свою очередь, после конфуза в матче Лиги чемпионов с "Шахтером" выступает почти без помарок – лишь одна ничья в следующих четырех поединках. Будет интересно, что сможет "Валенсия" предложить подопечным Зидана.

Матч состоится 08.11.2020 в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим прямую онлайн видеотрансляцию матча 9-го тура Ла Лиги "Валенсия" - "Реал" благодаря сигналу MEGOGO.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн. в месяц.

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В статье: Валенсия (Испания) Чемпионат Испании Реал (Мадрид)
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