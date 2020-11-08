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Валенсия - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Валенсия - Реал: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.11.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
"Валенсия" находится в плохом состоянии. Команда уже четыре тура подряд не выигрывает в Ла Лиге. "Реал", в свою очередь, после конфуза в матче Лиги чемпионов с "Шахтером" выступает почти без помарок – лишь одна ничья в следующих четырех поединках. Будет интересно, что сможет "Валенсия" предложить подопечным Зидана.
Матч состоится 08.11.2020 в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.
Здесь же смотрим прямую онлайн видеотрансляцию матча 9-го тура Ла Лиги "Валенсия" - "Реал" благодаря сигналу MEGOGO.
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
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