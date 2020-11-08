Валенсия - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Валенсия" находится в плохом состоянии. Команда уже четыре тура подряд не выигрывает в Ла Лиге. "Реал", в свою очередь, после конфуза в матче Лиги чемпионов с "Шахтером" выступает почти без помарок – лишь одна ничья в следующих четырех поединках. Будет интересно, что сможет "Валенсия" предложить подопечным Зидана.

Матч состоится 08.11.2020 в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим прямую онлайн видеотрансляцию матча 9-го тура Ла Лиги "Валенсия" - "Реал" благодаря сигналу MEGOGO.

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