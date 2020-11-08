Гранада отправилась на матч против Реала Сосьедад только с четырьмя игроками первой команды

Испанская "Гранада" отправилась на матч в Сан-Себастьян только с четырьмя игроками основной заявки Ла Лиги из-за ограничений, вызванных Covid-19. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В команде заболело два игрока, а также четыре тренера, включая и главного наставника - Диего Мартинеса. Правила Ла Лиги не позволили привезти на матч ни одного участника матча Лиги Европы против "Омонии" , предыдущей игры команды.

Комитет Испанской Федерации отклонил запрос на перенос матча, поэтому "Гранада" может позволить себе только семь игроков первой команды, а также футболистов юношеских составов. Команда заявила, что трое из них травмированы, а это означает, что "насриды" проведут матч с "бело-голубыми" только с четырьмя игроками первой команды.

Сейчас "Гранада" занимает пятую строчку в Ла Лиге. "Реал Сосьедад" расположился на второй позиции. Проверить свой дубль против сан-себастьянцив гости смогут сегодня в 17:15. В то же время, последним победа в матче позволяет подняться на первую строчку турнирной таблицы.