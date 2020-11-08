Примера. 9-й тур. Вильярреал впервые побеждает на выезде

Это был классный матч, в котором "Вильярреал" постоянно был на шаг впереди "Хетафе". Несмотря на тот факт, что до сих пор "субмарина" не побеждала в гостях в Ла Лиге, действовала команда Унаи Эмери быстро и смело.

Гол Алькасера ​​на одиннадцатой минуте стал логичным итогом стартового давления. Но "Хетафе" ответил быстро и очень эффектно. Дальний удар Арамбарри может претендовать на звание лучшего гола тура. Однако в том и разница: "Хетафе" забил благодаря индивидуальному мастерству, а "Вильярреал" добывал успех благодаря точным и слаженным командным действиям.

Второй гол – именно из такой оперы. Важно для гостей, что состоялся он через минуту после выстрела Арамбарри – психологическое преимущество не успело отойти на сторону "Хетафе". Далее "Вильярреал" успокоил игру и не нагнетал, делая акцент на обороне.

Такая тактика сработала и принесла еще большие дивидендов – третий гол забил Херард Морено с паса Пако Алькасера. "Вильярреал" не проигрывает уже шесть туров подряд и выходит на первую строчку турнирной таблицы.

Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Вильярреал" 1:3

Голы: Мауро Арамбарри 16 - Пако Алькасер 11, Мануэль Тригерос 17, Херард Морено 62

"Хетафе": Давид Сория, Даконам Дьене, Эрик Кабако (Родригес Анхель 32), Чема, Энес Унал (Виктор Карпинтеро 46), Аллан-Ромео Ньом, Марк Кукурелла Сасета, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович, Хуан Эрнандес, Давид Тимор (Хайме Мата 46)

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Даниэль Парехо (Франсис Коклен 73), Висенте Иборра, Мануэль Тригерос, Марио Гаспар, Пако Алькасер (Карлос Бакка 73), Херард Морено (Самуэль Чуквезе 86), Пау Торрес, Мойсес Гомес (Первис Эступинан 86), Альфонсо Педраса

Предупреждения: Давид Тимор 42, Чема 52, Неманья Максимович 90 - Мойсес Гомес 21, Висенте Иборра 27, Мануэль Тригерос 65