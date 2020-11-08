Арбитр назначил три пенальти в ворота Реала в матче с Валенсией

В рамках 9-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия "разгромила мадридский "Реал" со счетом 4:1.

Арбитр матча Хесус Хиль Мансано назначил в этом поединке три пенальти в ворота "сливочных". Первый 11-метровый судья поставил за игру рукой Лукаса Васкеса, второй - за фол Марсело, третий - за попадание мяча в руку Серхио Рамоса.

Полузащитник "летучих мышей" Карлос Солер реализовал все три пенальти и оформил хет-трик.