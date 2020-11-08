  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Арбитр назначил три пенальти в ворота Реала в матче с Валенсией
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арбитр назначил три пенальти в ворота Реала в матче с Валенсией

Испания
(1 голосов)

Две "точки" за игру рукой и один 11-метровый за фол

Арбитр назначил три пенальти в ворота Реала в матче с Валенсией
Новина українською

В рамках 9-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия "разгромила мадридский "Реал" со счетом 4:1.

Арбитр матча Хесус Хиль Мансано назначил в этом поединке три пенальти в ворота "сливочных". Первый 11-метровый судья поставил за игру рукой Лукаса Васкеса, второй - за фол Марсело, третий - за попадание мяча в руку Серхио Рамоса.

Полузащитник "летучих мышей" Карлос Солер реализовал все три пенальти и оформил хет-трик.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия (Испания) Реал (Мадрид) Ла Лига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...