Испания
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Арбитр назначил три пенальти в ворота Реала в матче с Валенсией
Две "точки" за игру рукой и один 11-метровый за фол
В рамках 9-го тура испанской Ла Лиги
Арбитр матча Хесус Хиль Мансано назначил в этом поединке три пенальти в ворота "сливочных". Первый 11-метровый судья поставил за игру рукой Лукаса Васкеса, второй - за фол Марсело, третий - за попадание мяча в руку Серхио Рамоса.
Полузащитник "летучих мышей" Карлос Солер реализовал все три пенальти и оформил хет-трик.
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