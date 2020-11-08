Примера. 9-й тур. Валенсия - Реал 4:1. Пенальти-голепад: Мадрид уничтожен с точки

"Реалу" неудобно играть на "Месталье". В двух последних матчах на этом стадионе мадридцы теряли очки. Вот и сегодня команде Зидана, несмотря на ужасное состояние нынешней "Валенсии", было несладко. Хотя чего там – был настоящий ад.

В первом тайме "Валенсия" нанесла один удар по плоскости ворот Куртуа и забила два гола. Поистине, это было странное футбольное действо. Сначала долго разбирались с пенальти. Нет, игра рукой Лукаса Васкеса после прострела / подачи Гайя не вызывала сомнений. Проблемы были с самой процедурой выполнения одиннадцатиметрового. Карлос Солер не переиграл с "точки" Тибо Куртуа, а ударом на добивании попал в штангу. И только Муса с третьей попытки отправил мяч в сетку. Но во время первого удара Солера американец заблаговременно вбежал в штрафную площадь – об этом арбитры коллегиально и сообщили. Гол отменили, а пенальти велели перебить. На этот раз Солер выполнил удар безупречно.

Так счет стал 1:1, ведь двенадцатью минутами ранее Карим Бензема после передачи Марсело воспользовался пространством и отсутствием плотной игры со стороны опорников "Валенсии" и забил дальним классным ударом. У "Реала" также не было много моментов для взятия ворот, но Карим способен выжимать максимум из минимума. Кроме гола, француз еще раз попал по воротам, однако не переиграл Доменека. Тем же грешил и Лука Модрич.

Но нагнетала "Валенсия". Команда Хави Грасия удачно использовала свободные зоны на половине поля "Реала", образование которых уже никого не удивляет. Одной из таких воспользовались Черышев и Макси Гомес: первый разогнал наступление и отдал на партнера, второй опасно прострелил. Варан в попытке перехватить мяч срезал кожаного за спину Куртуа. Тибо выбил мяч локтем уже из-за линии ворот. Арбитры разобрались четко – 2:1.

"Реал" такие события на поле должны были разозлить. По крайней мере, это был тот матч, в котором соперник не поражал игрой, но был усилен расположением фортуны. Мадридцы завершили первый тайм без суеты – и так же начали второй. Словно верили, что забьют столько, сколько нужно. Но ошибались: сегодня был вечер "Валенсии".

Ли Кан Ин едва не забил на старте второй 45-минутки – Куртуа не без проблем перевел мяч в стойку. Однако атаки хозяев продолжились, и к такому не была готова оборона мадридцев. Гайя активизировался на левом фланге, обыгрался с Рачичем, проник к линии ворот и выполнил прострел. Куртуа задел мяч, но не прервал его полет. Макси Гомес положил корпус и заставил сфолить Марсело. Арбитр снова указал на точку, а Карлос Солер снова переиграл Куртуа. "Валенсия" ушла в отрыв.

"Реал" огрызнулся моментом Винисиуса Жуниора, но карму преодолеть не удалось. Очередная вылазка "Валенсии" к воротам Куртуа – очередной пенальти. На этот раз в борьбе с Муса рукой сыграл Рамос и арбитры назначили третий одиннадцатиметровый в пользу "Лос Чес". Карлос Солер, ранее никогда даже дублем за "Валенсию" не отличавшийся, сделал хет-трик ударами с "точки".

"Реал" так и не пришел в себя. Повреждение Бензема осложнило ситуацию – проблемы в атаке наложились на проблемы в обороне, что и вылилось в оглушительный провал. Впервые в истории Ла Лиги "Реал" получил три пенальти в одной игре, а Карлос Солер стал первым футболистом за последние 118 лет, трижды забивший "Реалу" в одном матче с пенальти. Такое могло случиться только в 2020-м.

После поражения от "Шахтера" "Реал" выиграл три матча и один сыграл вничью. Казалось, что это был холодный душ, который мобилизовал команду Зинедина Зидана. Но сегодняшнее поражение на поле "Валенсии" показало, что проблемы не решаются так просто. Кризис иногда удается замаскировать, но уши торчат.

Валенсия. Стадион "Месталья"

"Валенсия" - "Реал" 4:1

Голы: Карлос Солер 35 (пен.), Рафаэль Варан 43 (авт.), Карлос Солер 54 (пен.), Карлос Солер 63 (пен.) - Карим Бензема 23

"Валенсия": Хауме Доменек, Габриэл Паулиста, Денис Черышев (Антонио Латорре 77), Хосе Луис Гайя, Даниэль Васс, Урош Рачич, Максимилиано Гомес (Рубен Собрино 87), Юнус Муса (Давид Хасон 87), Уго Санмартин, Ли Кан Ин (Кевин Гамейро 81), Карлос Солер

"Реал": Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Карим Бензема (Мариано 76), Марсело, Федерико Вальверде (Тони Кроос 77), Лукас Васкес, Лука Модрич, Иско (Лука Йович 83), Марко Асенсио (Родриго Силва 64), Винисиус Жуниор (Мартин Эдегор 64)

Предупреждения: Карлос Солер 41, Уго Санмартин 84, Хауме Доменек 86 - Марсело 52, Серхио Рамос 62