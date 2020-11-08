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Примера. 9-й тур. Валенсия - Реал 4:1. Пенальти-голепад: Мадрид уничтожен с точки

Испания
(1 голосов)

Три пенальти и автогол - рецепт успеха Валенсии

Примера. 9-й тур. Валенсия - Реал 4:1. Пенальти-голепад: Мадрид уничтожен с точки
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реалу" неудобно играть на "Месталье". В двух последних матчах на этом стадионе мадридцы теряли очки. Вот и сегодня команде Зидана, несмотря на ужасное состояние нынешней "Валенсии", было несладко. Хотя чего там – был настоящий ад.

В первом тайме "Валенсия" нанесла один удар по плоскости ворот Куртуа и забила два гола. Поистине, это было странное футбольное действо. Сначала долго разбирались с пенальти. Нет, игра рукой Лукаса Васкеса после прострела / подачи Гайя не вызывала сомнений. Проблемы были с самой процедурой выполнения одиннадцатиметрового. Карлос Солер не переиграл с "точки" Тибо Куртуа, а ударом на добивании попал в штангу. И только Муса с третьей попытки отправил мяч в сетку. Но во время первого удара Солера американец заблаговременно вбежал в штрафную площадь – об этом арбитры коллегиально и сообщили. Гол отменили, а пенальти велели перебить. На этот раз Солер выполнил удар безупречно.

Примера. 9-й тур. Валенсия - Реал 4:1. Пенальти-голепад: Мадрид уничтожен с точки - изображение 1

Так счет стал 1:1, ведь двенадцатью минутами ранее Карим Бензема после передачи Марсело воспользовался пространством и отсутствием плотной игры со стороны опорников "Валенсии" и забил дальним классным ударом. У "Реала" также не было много моментов для взятия ворот, но Карим способен выжимать максимум из минимума. Кроме гола, француз еще раз попал по воротам, однако не переиграл Доменека. Тем же грешил и Лука Модрич.

Но нагнетала "Валенсия". Команда Хави Грасия удачно использовала свободные зоны на половине поля "Реала", образование которых уже никого не удивляет. Одной из таких воспользовались Черышев и Макси Гомес: первый разогнал наступление и отдал на партнера, второй опасно прострелил. Варан в попытке перехватить мяч срезал кожаного за спину Куртуа. Тибо выбил мяч локтем уже из-за линии ворот. Арбитры разобрались четко – 2:1.

Примера. 9-й тур. Валенсия - Реал 4:1. Пенальти-голепад: Мадрид уничтожен с точки - изображение 2

"Реал" такие события на поле должны были разозлить. По крайней мере, это был тот матч, в котором соперник не поражал игрой, но был усилен расположением фортуны. Мадридцы завершили первый тайм без суеты – и так же начали второй. Словно верили, что забьют столько, сколько нужно. Но ошибались: сегодня был вечер "Валенсии".

Ли Кан Ин едва не забил на старте второй 45-минутки – Куртуа не без проблем перевел мяч в стойку. Однако атаки хозяев продолжились, и к такому не была готова оборона мадридцев. Гайя активизировался на левом фланге, обыгрался с Рачичем, проник к линии ворот и выполнил прострел. Куртуа задел мяч, но не прервал его полет. Макси Гомес положил корпус и заставил сфолить Марсело. Арбитр снова указал на точку, а Карлос Солер снова переиграл Куртуа. "Валенсия" ушла в отрыв.

Примера. 9-й тур. Валенсия - Реал 4:1. Пенальти-голепад: Мадрид уничтожен с точки - изображение 3

"Реал" огрызнулся моментом Винисиуса Жуниора, но карму преодолеть не удалось. Очередная вылазка "Валенсии" к воротам Куртуа – очередной пенальти. На этот раз в борьбе с Муса рукой сыграл Рамос и арбитры назначили третий одиннадцатиметровый в пользу "Лос Чес". Карлос Солер, ранее никогда даже дублем за "Валенсию" не отличавшийся, сделал хет-трик ударами с "точки".

"Реал" так и не пришел в себя. Повреждение Бензема осложнило ситуацию – проблемы в атаке наложились на проблемы в обороне, что и вылилось в оглушительный провал. Впервые в истории Ла Лиги "Реал" получил три пенальти в одной игре, а Карлос Солер стал первым футболистом за последние 118 лет, трижды забивший "Реалу" в одном матче с пенальти. Такое могло случиться только в 2020-м.

После поражения от "Шахтера" "Реал" выиграл три матча и один сыграл вничью. Казалось, что это был холодный душ, который мобилизовал команду Зинедина Зидана. Но сегодняшнее поражение на поле "Валенсии" показало, что проблемы не решаются так просто. Кризис иногда удается замаскировать, но уши торчат.

Примера. 9-й тур. Валенсия - Реал 4:1. Пенальти-голепад: Мадрид уничтожен с точки - изображение 4

Валенсия. Стадион "Месталья"
"Валенсия" - "Реал" 4:1
Голы: Карлос Солер 35 (пен.), Рафаэль Варан 43 (авт.), Карлос Солер 54 (пен.), Карлос Солер 63 (пен.) - Карим Бензема 23

"Валенсия": Хауме Доменек, Габриэл Паулиста, Денис Черышев (Антонио Латорре 77), Хосе Луис Гайя, Даниэль Васс, Урош Рачич, Максимилиано Гомес (Рубен Собрино 87), Юнус Муса (Давид Хасон 87), Уго Санмартин, Ли Кан Ин (Кевин Гамейро 81), Карлос Солер

"Реал": Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Карим Бензема (Мариано 76), Марсело, Федерико Вальверде (Тони Кроос 77), Лукас Васкес, Лука Модрич, Иско (Лука Йович 83), Марко Асенсио (Родриго Силва 64), Винисиус Жуниор (Мартин Эдегор 64)

Предупреждения: Карлос Солер 41, Уго Санмартин 84, Хауме Доменек 86 - Марсело 52, Серхио Рамос 62

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В статье: Валенсия (Испания) Чемпионат Испании Реал (Мадрид)
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Комментарии (36)
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MES QUE UN CLUB
09.11.2020 в 01:39
Вот и подтверждение. Бывает на ветках Реала до семи комментариев, включая от барселонцев и свыше десяти уже сейчас на один комментарий Дариана. Я уже как-то писал, что Дариан здесь в разы популярнее Реала
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Святой Патрик
09.11.2020 в 01:11
Ого Валенсии подсудили! Как можно давать пенальти за игру рукой в штрафной площадке? Это возмутительно! Реал самым подлым образом уничтожают. Это судейский заговор какой-то. Мансано недавно видели в Барселоне на пляже в компании бородатых дедушек в чёрных шляпах. Что бы это значило?...Руки барселонских жидомасонов? Перес банкрот? Ковид-19? Вопросы, вопросы...
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+1
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MES QUE UN CLUB
09.11.2020 в 01:15
Не привычно , правда О. Патрик
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hardcorepwnz (Украина)
09.11.2020 в 01:21
Судя по красным карточкам ваших соперников и назначенным пенальти в вашу пользу в каждом матче, чтобы инопенальтянин забил хоть что-то, это уже фанатам Мадрида жаловаться пора начинать
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0
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MES QUE UN CLUB
09.11.2020 в 01:07
Darian Clark (Montreal - Q Дариан, поздравляю тебя и болельщиков Барселоны с победой Валенсии, а точнее поражением Реала !!!!! Действительно после жалобы Барсы на судейство, напугало судей. Наверное так они и думают, что ну его на ### тот Реал, лучше спокойно получать положенное. Очень надеюсь, что судьи не расслабятся очень скоро и VAR будет работать, а не зло делать. PS. Очень рад тебя снова видеть на сайте. Теперь хоть новости можно узнать и интересно стало. Если возможно, проходи мимо тупых тролей, потому что нет тебя и здесь ( на сайте) делать нечего
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simply_the_best (Львов)
09.11.2020 в 01:17
Ваше тёплое отношение к Дариану просто должно перерости в секс ( правда, вялый такой, как игра самой Барселоны сейчас).
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hardcorepwnz (Украина)
09.11.2020 в 01:17
Действительно, не хватало о*уительных историй. И вот триумфальный камбэк с новым сочинением от Дариана - Барселона выявила преступления Реала Такой писатель-фантаст пропадает, пусть хоть на страницах сайта его звезда заблистает.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
09.11.2020 в 01:24
Да уж. Этот канадский (???) юноша блистает всё ярче, но короче. Простая физика и закон сохранения энергии. Ну а мы - просто свидетели процесса, и в этом нам повезло.
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
09.11.2020 в 01:33
Я когда вижу его очередную простыню на 2/3 страницы о Мадриде, сразу представляю как он среди ночи сидит в темной каморке, в майке-алкоголичке и в семейниках, с красными глазами и перекошенной от злобы физиономией, и сочиняет очередную поэму, попутно жадно хлестая пиво и закуривая сигаретами
0
0
metall5291 (Kharkiv)
09.11.2020 в 01:38
Да, приблизительно такой образ вырисовывается. Интересно было бы увидеть вживую и сравнить впечатления. Может парня прорвет на фейсбуке или ютубе?
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metall5291 (Kharkiv)
09.11.2020 в 01:19
Я скорее поверю Экклезиасту;" Что было, то и будет, и что творилось, то творится, И нет ничего нового под солнцем." Чем в то, что кого-то что-то напугало.
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
09.11.2020 в 01:24
Нет ничего нового в том, что оборона Мадрида с неосновными латералями играет очень плохо, и никакие влажные фантазии Дариана здесь не причем. Просто сегодня все косяки сошлись воедино.
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MES QUE UN CLUB
09.11.2020 в 01:26
metall5291 (Kharkiv) Восхищаюсь премудростью царя Соломона, даже к судейству можно применить.))
0
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metall5291 (Kharkiv)
09.11.2020 в 01:27
То hardcorepwnz (Украина) - 100%, особенно, что " все косяки сошлись воедино".
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
09.11.2020 в 01:33
То MES QUE UN CLUB А почему бы не применить. Впрочем, "справедливые судьи" - это, скорее, персонажи фантастические. Будь то судьи футбольные, гражданские, или уголовные. Всегда ими кто-то рулит. И этот кто-то - отнюдь не Богиня Правосудия.
0
0
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MES QUE UN CLUB
09.11.2020 в 01:19
simply_the_best (Львов) А ты никак ревнуешь ?
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0
0
simply_the_best (Львов)
09.11.2020 в 01:25
Ни в коем случае. Он ваш)
0
0
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MES QUE UN CLUB
09.11.2020 в 01:28
0
0
amg333 (Kyiv )
09.11.2020 в 00:37
Так и прослеживается рука Переса)))..это он специально купил Мансано,чтоб тот поставил три пенальти в ворота Реала,чтоб не думали что Мансано помогает Реалу))..вы просто ничего не понимаете в футболе)))..у нас тут только один иксперд на весь сайт разбирается в футболе-ну вы поняли)))
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+1
-3
metall5291 (Kharkiv)
09.11.2020 в 00:55
Наверное, Перес подвернул руку, что она стала действовать в обратном направлении.
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0
-1
amg333 (Kyiv )
09.11.2020 в 01:00
А представь что в ворота валенсии или путы ставят три пенальти!..это был бы взрыв путалонских мозгов,и все масоны начали бы икать одновременно!
+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
09.11.2020 в 01:19
Да они тут от одного икают полгода потом, а ты им 3 пенальти желаешь. Пожалейте, сударь
0
0
metall5291 (Kharkiv)
09.11.2020 в 01:08
На пост от 01-00 - даже страшно представить, да и невозможно.
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.11.2020 в 00:34
Ну что, фанаты Реала? Бегом - марш в прихожую, или в гардеробную!!! Пора снова переобуваться в воздухе! Не так ли? Читал, после матча с Кадис и ШД вы утопили в нечистотах свою команду. Не читал, но догадываюсь, что после Эль Класико, вы выплеснули кучу положительных для себя эмоций на любимую команду. То же было и после матча с Интером, который Реал выиграл с помощью арбитра, засчитав первый гол Реала. А я вам вчера, после матча Барселоны так и сказал - "Когда ВАР работает, у Барселоны нет проблем! Когда ВАР НЕ РАБОТАЕТ, у Реал Мадрид нет проблем!" Если более доходчиво, то это выглядит так. Посмотри арбитр видео первого гола Реала в ворота Интера и всё! Очевидный фол и гола Бензема там нет!!! Но арбитр предпочёл заиграть момент! Или, не обратись арбитр к ВАР в матче Барса - Бетис, заиграй эпизоды и всё! Нет победы у Барселоны! Или сегодня. Заиграй Хил Мансано спорные моменты, т..е. сделай так, что ВАР не работает, и все! Очень может быть, что Реал зацепился бы за очки...Но Хил Мансано, верный, как минимум, до этой ночи Флорентино Пересу, сделал так, чтобы ВАР работал! Он не захотел себя подставлять, смотрел ВСЁ !!! И результат не замедлил себя ждать!!! И у меня есть простое объяснение такому поведению Хиля Мансано! Это вам, фанаты Реала, отхаркивается позорная победа в Эль Класико! Всё дело в том, что после Эль Класико руководство ФКБ получило подтверждение того факта, что видео ассистент арбитра сказал главному в поле - Мартинесу Мануэре, что пенальти там нет! Что фол Рамоса на Ленгле был первым. Но Мануэра проигнорировал его слова и поставил пенальти! Так вот, руководство ФКБ собрало за последние 2 года все преступления арбитров против Барселоны и в пользу Реала. Собрали просто убийственные доказательства, когда одни и те же арбитры в очень похожих ситуациях принимали решения против ФКБ и в пользу Реала. Всё это уже направлено в технический комитет федерации. Попал под раздачу и Хил Мансано. И, насколько я понимаю, над ним тучи сгустились основательно. А ведь быть арбитром Ла Лиги, это так престижно! За один матч главный арбитр получает 7,5 тыс евро... Кто захочет терять такую работу? Если учесть, что в месяц можно отработать на 2-3 матчах лиги и двух трёх в евро кубках, зарплата чистыми может составить до 35 тыс евро...Почуял запах жаренного хитрый лис - Хил Мансано, не хочет терять работу, вот и было у него желание, чтобы сегодня ВАР работал. Надолго ли? Кстати, если кто желает более подробно узнать о преступлениях арбитров Ла Лиги против Барселоны и в пользу Реала, я привел примеры этого в анонсе матча Валенсия - Реал. Спокойной ночи, малыши! Прекрасный вечер!!!
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Rriddle (Ukraine )
09.11.2020 в 00:45
я не фанат испанского чемпионата и захожу на эту ветку чисто почитать о всемиром заговоре вокруг Барсы и Реала, так смешно)
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metall5291 (Kharkiv)
09.11.2020 в 00:53
Чисто "поржать" вполне годится. Жаль только, что этого "гения анализов" часто отправляют в бан.
+1
-1
amg333 (Kyiv )
09.11.2020 в 00:58
Вы ещё читаете и тратите время на этот бред???.
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
09.11.2020 в 01:06
То amg333 (Kyiv ) - скорее проглядываю сверху вниз, чтобы определить, насколько клиент созрел для очередного бана.
0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
09.11.2020 в 01:15
Вы к нам надолго, или через недельку обратно в бан?
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0
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simply_the_best (Львов)
09.11.2020 в 01:24
Один заговор раскроет, и в бан. Потом снова лечащий врач прописывает таблетки, отключает интернет и только решётки психбольницы мешают чаще давать " правильный " анализ любой игры
0
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hardcorepwnz (Украина)
09.11.2020 в 01:26
Он еще этот заговор будет месяц пихать в каждую новость к месту и ни к месту, потом после очередного фиаско Барселоны изойдется на г**но и снова улетит отдыхать. Схема-то классическая.
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hardcorepwnz (Украина)
09.11.2020 в 00:10
А Хиль Мансано дал ответ на вопрос, судит ли он в пользу Мадрида. Да и Барселоне уже жаловаться не на что, что ни матч, то пенальти в их пользу.
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metall5291 (Kharkiv)
09.11.2020 в 00:20
Среди её болельщиков всегда найдется кому и на что пожаловаться.
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hardcorepwnz (Украина)
09.11.2020 в 00:06
Есть два предвестника мадридской катастрофы - розовая форма и Марсело. Когда эти переменные включены, все сразу начинают играть как в юношеском футболе. Сегодня двое защитников играли в гандбол, один фолил в штрафной, а Варан снова вспомнил матч с Манчестер Сити. Веселая Ла Лига в этом году. Но лучше 3 пенальти в одном матче, чем по одному в трех матчах
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metall5291 (Kharkiv)
09.11.2020 в 00:18
Примерно так же сказал когда-то тренер Металлиста Е. Лемешко после "влета" Спартаку 0-7. "Лучше один раз проиграть 0-7, чем семь раз по 0-1". И Ливерпуль, и Бавария уже имеют в своем пассиве подобные "влёты" от Астон Виллы и Хофенхайма соответственно. А теперь и Реал. Будут ли сделаны выводы - вот в чем вопрос. И есть ли кому исправлять ситуацию - тоже вопрос. Наверное, этот сезон у Реала пойдет в помойное ведро. Надежда разве что, на трансферное окно 2021 года и последующие события. Как то так.
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metall5291 (Kharkiv)
09.11.2020 в 00:05
"Королева в восхищении! Мы в восхищении!",- Кот Бегемот. "Мастер и Маргарита".
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