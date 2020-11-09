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Разгром с пенальти. Валенсия - Реал 4:1. Видео голов и обзор матча

Испания
(5 голосов)

Смотреть видео обзор матча Валенсия - Реал, Чемпионат Испании, 8 ноября 2020

Разгром с пенальти. Валенсия - Реал 4:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Валенсия - Реал, которые встречались в девятом туре испанской Ла Лиги. Сливочные открыли счет усилиями Бензема, но в ответ пропустили от летучих мышей четыре мяча! Один из них Варан срезал в свои ворота, остальные три - Солер забил ударами с пенальти. Осечка отбросила Реал со второго на четвертое место в турнирной таблице, Валенсия - девятая.

Валенсия. Стадион "Месталья"
"Валенсия" - "Реал" 4:1
Голы: Карлос Солер 35 (пен.), Рафаэль Варан 43 (авт.), Карлос Солер 54 (пен.), Карлос Солер 63 (пен.) - Карим Бензема 23

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Валенсия Карлос Солер
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