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Зидан – о поражении 1:4 от Валенсии: Не думаю, что соперник был лучше готов тактически
Зизу на связи
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение от "Валенсии" в рамках 9-го тура чемпионата Испании (1:4). Цитирует француза издание AS.
"Болезненное поражение. Первые полчаса в нашем исполнении были неплохими, но после ответного гола в наши ворота все пошло наперекосяк. Три пенальти в наши ворота? Арбитр должен за этим следить. Слишком многое свалилось на нас. Не думаю, что соперник был лучше готов тактически".
"Я несу ответственность за проигрыш как тренер, мне нужно найти выход из ситуации. Подобное происходит с нашей командой не впервые, конечно же, мне это не нравится. Иско? Он старался и проделал большой объем беговой работы – виноват не только он один, выигрывает и проигрывает вся команда".
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