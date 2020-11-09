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Зидан – о поражении 1:4 от Валенсии: Не думаю, что соперник был лучше готов тактически

Испания
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Зидан – о поражении 1:4 от Валенсии: Не думаю, что соперник был лучше готов тактически
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение от "Валенсии" в рамках 9-го тура чемпионата Испании (1:4). Цитирует француза издание AS.

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"Болезненное поражение. Первые полчаса в нашем исполнении были неплохими, но после ответного гола в наши ворота все пошло наперекосяк. Три пенальти в наши ворота? Арбитр должен за этим следить. Слишком многое свалилось на нас. Не думаю, что соперник был лучше готов тактически".

"Я несу ответственность за проигрыш как тренер, мне нужно найти выход из ситуации. Подобное происходит с нашей командой не впервые, конечно же, мне это не нравится. Иско? Он старался и проделал большой объем беговой работы – виноват не только он один, выигрывает и проигрывает вся команда".

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В статье: Валенсия (Испания) Зинедин Зидан Иско Реал (Мадрид) Валенсия Ла Лига
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Источник:
AS

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Комментарии (3)
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hardcorepwnz (Украина)
09.11.2020 в 13:32
По игре были равны, просто с такой Валенсией с ноунеймами в составе, стыдно играть на равных. Еще и проигрывать разгромно. Ну и поделом, сколько можно держать в команде Марсело, Иско, Асенсио, которые каждый матч играют спустя рукава. Неужели за них нельзя было выручить хоть какие-то средства и отпустить, уже всем давно понятно, что они не уровень Мадрида.
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Инспектор ( )
09.11.2020 в 12:39
Не тактикой единой. Там же еще есть составляющие успеха
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
09.11.2020 в 12:29
Ну от. Думаю, що нарешті ця поразка сколихне команду. Ще взагалі нічого не втрачено. Потрібно брати чемпіонство в цьому сезоні також, щоб довести, що умираючій барсі далеко до нашого рівнящоб каталонські глорчики знов ходили с опущеними дзьобиками, як це було по закінченні чемпіонату
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