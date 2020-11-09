Зидан – о поражении 1:4 от Валенсии: Не думаю, что соперник был лучше готов тактически

По игре были равны, просто с такой Валенсией с ноунеймами в составе, стыдно играть на равных. Еще и проигрывать разгромно. Ну и поделом, сколько можно держать в команде Марсело, Иско, Асенсио, которые каждый матч играют спустя рукава. Неужели за них нельзя было выручить хоть какие-то средства и отпустить, уже всем давно понятно, что они не уровень Мадрида.