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Вальверде пропустит месяц из-за травмы

Испания
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У футболиста трещина кости

Вальверде пропустит месяц из-за травмы
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Хавбек "Реала" Федерико Вальверде получил травму в игре Ла Лиги с "Валенсией" (1:4).

У 22-летнего уругвайца диагностирована трещина в большеберцовой кости правой ноги.

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По информации As, игрок пропустит около месяца. В зависимости от серьезности повреждения, восстановление может затянуться на 1,5-2 месяца.

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В статье: Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
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