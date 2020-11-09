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Вальверде пропустит месяц из-за травмы
У футболиста трещина кости
Хавбек "Реала" Федерико Вальверде получил травму в игре Ла Лиги с "Валенсией" (1:4).
У 22-летнего уругвайца диагностирована трещина в большеберцовой кости правой ноги.
По информации As, игрок пропустит около месяца. В зависимости от серьезности повреждения, восстановление может затянуться на 1,5-2 месяца.
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