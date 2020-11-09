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Пьянич: Рад, что играю в Барселоне - хочу оставить свой след в клубе
Боевой настрой
Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич рассказал о своих целях, а также о клубах, которые ранее им интересовались.
"Я играю в "Барселоне" - одном из лучших клубов мира, в котором я всегда хотел быть. Он подходит мне по стилю. Но я хочу не просто находиться в команде. Моя цель - оставить свой след и выиграть трофеи.
В прошлом у меня был шанс перейти в "Баварию" или "Интер", но мне казалось, что это был неподходящий момент. Мог даже перейти в "Ювентус" на два года раньше, но тогда там и так было много хороших полузащитников - Погба, Видаль, Маркизио", - приводит слова боснийца Canal Plus.
В этом сезоне Миралем провел семь матчей, в которых не отметился голевыми действиями.
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