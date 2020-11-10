"Месси в Барсе – и монарх, и император". Экс-агент Гризманна – о причинах плохой адаптации Гризманна

Надо полагать, что меркам этого индивидуума работать "хорошо" за пределами поля, означает выпускать пафосные видео "Decisión". Да, это точно не в стиле Месси. А Гризман как раз заигрался со всей этой мишурой... И как раз сразу после этого начал прилично сдавать, и в техническом плане и в психологическом, и в клубе, и в сборной. Искренне желаю ему поскорее прийти в себя и вернуться на свой лучший уровень