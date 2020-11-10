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"Месси в Барсе – и монарх, и император". Экс-агент Гризманна – о причинах плохой адаптации Гризманна

Испания
(1 голосов)

Бедный француз или Лео много не бывает

"Месси в Барсе – и монарх, и император". Экс-агент Гризманна – о причинах плохой адаптации Гризманна
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Эрик Олатс, бывший агент нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна, поделился своим мнением о карьере футболиста сборной Франции в Каталонии. Цитирует специалиста Goal.com со ссылкой на France Football.

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"Антуан перешел в клуб, где властвует кризис и Месси – Лионель одновременно и император, и монарх, он не принял переход Гризманна. Его отношение было скверным и аргентинец заставил Антуана почувствовать это".

"Мне кажется, Месси сказал, что хочет уйти, чтобы посмотреть, какую роль он играет в клубе как игрок, который принимает решения и имеет влияние на других футболистов, но в конечном итоге он остался. Классический Лео! Работает на поле так же хорошо, как плохо за его пределами".

"Барселона" страдает уже давно, у нее рак. Проблемы точно не в Антуане. В прошлом году, когда он пришел, Месси не разговаривал с ним и не отдавал ему передачи. Он сделал все для ужасной адаптации Гризманна".

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В статье: Лионель Месси Антуан Гризманн Барселона
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (12)
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Leo Forza Dnepr (Антиб)
10.11.2020 в 14:07
Надо полагать, что меркам этого индивидуума работать "хорошо" за пределами поля, означает выпускать пафосные видео "Decisión". Да, это точно не в стиле Месси. А Гризман как раз заигрался со всей этой мишурой... И как раз сразу после этого начал прилично сдавать, и в техническом плане и в психологическом, и в клубе, и в сборной. Искренне желаю ему поскорее прийти в себя и вернуться на свой лучший уровень
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+1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.11.2020 в 13:32
Можно только посмеяться с фантазий неизвестно кого... Если Барселона и страдает, то только от несправедливых решений арбитров, кроме последнего матча Барсы. И уж точно РАК у Реал Мадрид, но не у великой Барселоны... Причем, у Реала РАК настолько покрыл всю структуру клуба метастазами коррупции, что только изгнание этого позорного клуба лет на 5 в Сегунду может обезопасить от заразы испанский футбол и, возможно, вылечить его.
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+3
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
10.11.2020 в 13:39
"Можно только посмеяться с фантазий неизвестно кого... "- як добре ця фраза підходить до тебе
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+1
-4
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.11.2020 в 13:42
Спасибо за юмор. продолжай здесь всех веселить. У тебя ж, горе И поэтому ты так себя поддерживаешь.. пытаешься держаться... В Валенсии судья судил честно и у тебя истерика... Судья не подсудил Реалу. Печалька...
+2
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
10.11.2020 в 13:46
Так я погоджуюсь з результатом, як і всі фани Реала. Він справедливий. Суддя відсудив цей матч в цілому непогано, але далеко не ідеально,так як другий пенальті він просто придумав
+1
-4
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
10.11.2020 в 13:48
Печалька?ааа.. це ти про місце барси в турнірній таблиці та запрєдєльні ультиматуми мессіне мішай все в купу
0
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.11.2020 в 13:54
Про место великой Барселоны поговорим тогда, когда у всех команд будет равное количество сыгранных матчей.
+2
0
Leo Forza Dnepr (Антиб)
10.11.2020 в 13:15
Когда есть приставка "экс-" и оно высказывается - значит обиженный жизнью и чтобы чувствовать себя лучше, надо тролить...
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+2
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
10.11.2020 в 13:27
Або розповідати правду про карліто, яку замовчують в футбольній громадськості, але часто посміюються з низькорослого
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+1
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.11.2020 в 13:33
Расскажи правду про карлито Флорентино. Хочу посмеяться...
+3
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
10.11.2020 в 12:40
По воротам, даже с пенальти, Гризманн тоже из-за Месси не попадает?
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+5
0
Leo Forza Dnepr (Антиб)
10.11.2020 в 13:12
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+3
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