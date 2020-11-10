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"Месси в Барсе – и монарх, и император". Экс-агент Гризманна – о причинах плохой адаптации Гризманна
Бедный француз или Лео много не бывает
Эрик Олатс, бывший агент нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна, поделился своим мнением о карьере футболиста сборной Франции в Каталонии. Цитирует специалиста Goal.com со ссылкой на France Football.
"Антуан перешел в клуб, где властвует кризис и Месси – Лионель одновременно и император, и монарх, он не принял переход Гризманна. Его отношение было скверным и аргентинец заставил Антуана почувствовать это".
"Мне кажется, Месси сказал, что хочет уйти, чтобы посмотреть, какую роль он играет в клубе как игрок, который принимает решения и имеет влияние на других футболистов, но в конечном итоге он остался. Классический Лео! Работает на поле так же хорошо, как плохо за его пределами".
"Барселона" страдает уже давно, у нее рак. Проблемы точно не в Антуане. В прошлом году, когда он пришел, Месси не разговаривал с ним и не отдавал ему передачи. Он сделал все для ужасной адаптации Гризманна".
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