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Мората: Я всегда буду из Атлетико – матрасники лучше Реала и Барселоны

Испания
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Экс-форвард "сливочных" на связи

Мората: Я всегда буду из Атлетико – матрасники лучше Реала и Барселоны
Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Альваро Мората, который выступает за туринцев на правах аренды из "Атлетико", рассказал, какое место в его карьере занимает мадридский клуб. Цитирует Морату Football Espana.

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"Ты всегда помнишь команду, в которой ты начинаешь играть в футбол. Я всегда буду из "Атлетико". Я благодарен "матрасникам" за все – у меня прекрасные отношения с Симеоне. Не знаю, встретимся ли мы вновь, и буду ли я когда-нибудь снова носить футболку "Атлетико". Надеюсь, "матрасники" смогут выиграть Ла Лигу. Считаю, что они лучше "Реала" и "Барселоны", эта команда должна бороться за чемпионство".

Напомним, Мората занимался в академии "Атлетико" с 2005 по 2007 годы. Он вернулся в клуб в 2019 году на правах аренды из "Челси", а затем подписал полноценный трудовой договор с "матрасниками".

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В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Барселона Альваро Мората Реал (Мадрид)
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Источник:
Football Espana

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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
10.11.2020 в 14:54
В этом сезоне да, судя по всему, Атлетико ЛаЛигу выиграет. Возможно, Реал Сосьедад. Но не Барса или Реал.
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