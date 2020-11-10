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Мората: Я всегда буду из Атлетико – матрасники лучше Реала и Барселоны
Экс-форвард "сливочных" на связи
Нападающий "Ювентуса" Альваро Мората, который выступает за туринцев на правах аренды из "Атлетико", рассказал, какое место в его карьере занимает мадридский клуб. Цитирует Морату Football Espana.
"Ты всегда помнишь команду, в которой ты начинаешь играть в футбол. Я всегда буду из "Атлетико". Я благодарен "матрасникам" за все – у меня прекрасные отношения с Симеоне. Не знаю, встретимся ли мы вновь, и буду ли я когда-нибудь снова носить футболку "Атлетико". Надеюсь, "матрасники" смогут выиграть Ла Лигу. Считаю, что они лучше "Реала" и "Барселоны", эта команда должна бороться за чемпионство".
Напомним, Мората занимался в академии "Атлетико" с 2005 по 2007 годы. Он вернулся в клуб в 2019 году на правах аренды из "Челси", а затем подписал полноценный трудовой договор с "матрасниками".
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