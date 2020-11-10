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Йович заплатит штраф за нарушение карантина

Испания
(2 голосов)

Форварду удалось избежать тюремного срока

Йович заплатит штраф за нарушение карантина
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Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может избежать тюремного заключения в Сербии, сообщает журналист Cadena Cope Мельчор Руис на своей странице в "Твиттере".

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Напомним, 19 марта Йович нарушил карантин, введённый из-за пандемии коронавируса. Форвард вернулся из Испании в Сербию и должен был провести на обязательном карантине 28 дней, однако был замечен на улицах Белграда. Сам игрок утверждал, что не знал о запрете и отправился в магазин. Ранее стали известно, что прокуратура Белграда просит суд приговорить игрока к шести месяцам заключения за нарушение карантина.

По информации источника, Йович достиг соглашения с сербской прокуратурой и выплатит штраф в размере € 30 тыс., чтобы избежать тюремного заключения.

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В статье: Реал (Мадрид) Лука Йович
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