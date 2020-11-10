Испания
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Восстановление во время паузы. Коутиньо приступил к индивидуальным тренировкам
Куману не помешает усиление
Во время игры против "Реала", которая прошла несколько недель назад, "Барселона" потеряла Филиппе Коутиньо. Бразилец получил травму.
Сегодня он снова приступил к тренировкам. Сейчас он работает индивидуально и намерен набрать форму во время международной паузы. Уже 21-го ноября каталонцы сыграют против "Атлетико".
Image: Coutinho trained out on the field today as he continues his recovery from the injury he suffered. [fcb] pic.twitter.com/Xjm0IW6K4t— barcacentre (@barcacentre) November 10, 2020
Отметим, что Куман на четыре месяца
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