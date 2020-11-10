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Восстановление во время паузы. Коутиньо приступил к индивидуальным тренировкам

Испания
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Куману не помешает усиление

Восстановление во время паузы. Коутиньо приступил к индивидуальным тренировкам
UA-Футбол
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Во время игры против "Реала", которая прошла несколько недель назад, "Барселона" потеряла Филиппе Коутиньо. Бразилец получил травму.

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Сегодня он снова приступил к тренировкам. Сейчас он работает индивидуально и намерен набрать форму во время международной паузы. Уже 21-го ноября каталонцы сыграют против "Атлетико".

Отметим, что Куман на четыре месяца потерял Ансу Фати.

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо
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