Восстановление во время паузы. Коутиньо приступил к индивидуальным тренировкам

Во время игры против "Реала", которая прошла несколько недель назад, "Барселона" потеряла Филиппе Коутиньо. Бразилец получил травму.

Сегодня он снова приступил к тренировкам. Сейчас он работает индивидуально и намерен набрать форму во время международной паузы. Уже 21-го ноября каталонцы сыграют против "Атлетико".

Image: Coutinho trained out on the field today as he continues his recovery from the injury he suffered. [fcb] pic.twitter.com/Xjm0IW6K4t