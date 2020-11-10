Нужны деньги на трансферы. Барселона готова зимой продать 24-летнего защитника

Каталонская "Барселона" намерена зимой совершить несколько подписаний. Ради этого, нужно будет также продавать.

Как сообщает Mundo Deportivo, вице-чемпион будет готов продать Хуниора Фирпо. 24-летний испанец входит в планы "Интера", который может приютить его в январе.

Читайте также Временный президент Барселоны: Нам нужно сократить расходы на 300 миллионов

Фирпо перешел в "Барселону" летом 2019-го, будучи потенциальным сменщиком Альбы. Однако закрепиться в клубе не сумел, сыграв за это время 25 матчей.

Отметим, что в январе каталонцы хотят подписать Депая и Гарсию.