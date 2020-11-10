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Нужны деньги на трансферы. Барселона готова зимой продать 24-летнего защитника

Испания
(1 голосов)

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Нужны деньги на трансферы. Барселона готова зимой продать 24-летнего защитника
UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" намерена зимой совершить несколько подписаний. Ради этого, нужно будет также продавать.

Как сообщает Mundo Deportivo, вице-чемпион будет готов продать Хуниора Фирпо. 24-летний испанец входит в планы "Интера", который может приютить его в январе.

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Фирпо перешел в "Барселону" летом 2019-го, будучи потенциальным сменщиком Альбы. Однако закрепиться в клубе не сумел, сыграв за это время 25 матчей.

Отметим, что в январе каталонцы хотят подписать Депая и Гарсию.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Эктор Фирпо
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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.11.2020 в 21:31
Новость двухнедельной давности.
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Dr. House (Подолье)
10.11.2020 в 21:01
Месси продайте лучше)))
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.11.2020 в 21:31
Тебя забыли спросить.
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