Испания
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Нужны деньги на трансферы. Барселона готова зимой продать 24-летнего защитника
Уже есть желающий
Каталонская "Барселона" намерена зимой совершить несколько подписаний. Ради этого, нужно будет также продавать.
Как сообщает Mundo Deportivo, вице-чемпион будет готов продать Хуниора Фирпо. 24-летний испанец входит в планы "Интера", который может приютить его в январе.
Фирпо перешел в "Барселону" летом 2019-го, будучи потенциальным сменщиком Альбы. Однако закрепиться в клубе не сумел, сыграв за это время 25 матчей.
Отметим, что в январе каталонцы хотят подписать Депая и Гарсию.
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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.11.2020 в 21:31
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Dr. House (Подолье)
10.11.2020 в 21:01
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.11.2020 в 21:31
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