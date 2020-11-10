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Куман: С Месси Барселона сильнее, чем без него

Испания
(1 голосов)

Голландец хвалит своего капитана

Куман: С Месси Барселона сильнее, чем без него
UA-Футбол
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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал о роли Лео Месси в его команде, а также о непростой ситуации с Антуаном Гризманном.

"Когда я стал тренером "Барселоны", мне сказали, что Лео недоволен. Мы с ним поговорили в его доме и я был с ним честен. Я сказал, что могу повлиять только на его роль в команде и позицию на поле. На его проблемы с руководством я не мог повлиять.

Месси понял, что я человек, который хочет побеждать и решил остаться в команде и продолжать быть лучшим. Сегодня "Барселона" сильнее с Месси, чем без него.

Гризманн? Он много работает, хотя я недавно говорил, что его результативность должна улучшиться. Игроки иногда переживают сложные моменты и сейчас все в его руках", - приводит слова голландца Sport.es.

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Отметим, что контракт Месси с "Барселоной" истекает уже следующим летом.

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Антуан Гризманн Барселона
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Комментарии (1)
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Dr. House (Подолье)
10.11.2020 в 23:07
Барса сейчас слабая что с Месси , что без. Но без Месси она вообще никакая.
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