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Куман: С Месси Барселона сильнее, чем без него
Голландец хвалит своего капитана
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал о роли Лео Месси в его команде, а также о непростой ситуации с Антуаном Гризманном.
"Когда я стал тренером "Барселоны", мне сказали, что Лео недоволен. Мы с ним поговорили в его доме и я был с ним честен. Я сказал, что могу повлиять только на его роль в команде и позицию на поле. На его проблемы с руководством я не мог повлиять.
Месси понял, что я человек, который хочет побеждать и решил остаться в команде и продолжать быть лучшим. Сегодня "Барселона" сильнее с Месси, чем без него.
Гризманн? Он много работает, хотя я недавно говорил, что его результативность должна улучшиться. Игроки иногда переживают сложные моменты и сейчас все в его руках", - приводит слова голландца Sport.es.
Отметим, что контракт Месси с "Барселоной" истекает уже следующим летом.
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