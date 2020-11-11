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Лизаразю: Когда полгода происходит подобное дерьмо, то нужно уходить – Гризманну неуютно рядом с Месси

Испания
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Биксант на связи

Лизаразю: Когда полгода происходит подобное дерьмо, то нужно уходить – Гризманну неуютно рядом с Месси
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Бывший защитник "Баварии" и сборной Франции Биксант Лизаразю поделился своим мнением о ситуации Антуана Гризманна в каталонской "Барселоне". Цитирует Лизаразю France Football и Sport.es.

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"Игрок должен быть в хорошем настроении, чтобы хорошо играть. Отношения с тренером и партнерами по команде должны быть доверительными. Гризманну неуютно рядом с Месси, они не взаимодействуют между собой. Тренерский штаб также не верит в Антуана. Когда полгода происходит подобное дерьмо, то нужно уходить".

"Поверьте, иногда лучше отрезать кисть, чем всю руку – нужно уметь сказать "хватит". Я переживаю за него, зачем Антуан упрямится? Все это затянулось и может влиять на выступления в сборной Франции. Если ты в плохом психологическом состоянии, то могут присоединиться травмы. В "Барселоне" бардак – здесь Антуан не получит удовольствия от игры".

Бишенте Лизаразю родился 9 декабря 1969 года. Французский футболист баскского происхождения играл за "Бордо", "Атлетик", мюнхенскую "Баварию" и "Марсель". Считается одним из лучших фланговых защитников в истории футбола. Чемпион мира (1998) и Европы (2000) в составе сборной Франции.

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В статье: Лионель Месси Франция Антуан Гризманн Барселона Биксант Лизаразю
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.11.2020 в 11:17
Бла-бла-бла... Ни о чем... В своем дебютном сезоне за Барсу Гризманн забил почти столько же, что и Неймар в своем дебютном сезоне за Барсу. Что-то никто тогда не говорил про то, как неуютно Неймару с Месси. В паре Месси - Гризманн, по системе гол + пас набрано 16 пунктов. У кого больше? Вобщем, вброс от Лизаразю это всего лишь повод пропиариться на громких именах. Не обращайте внимания.
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DmitryB. (Malaga)
11.11.2020 в 11:15
Забавно, что в последней игре против Бетиса - Гризман не смог забить в первом тайме (даже с пенальти), а когда появился Месси (в первом тайме был на скамейке) он наконец забил....
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