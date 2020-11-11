Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лизаразю: Когда полгода происходит подобное дерьмо, то нужно уходить – Гризманну неуютно рядом с Месси
Биксант на связи
Бывший защитник "Баварии" и сборной Франции Биксант Лизаразю поделился своим мнением о ситуации Антуана Гризманна в каталонской "Барселоне". Цитирует Лизаразю France Football и Sport.es.
"Игрок должен быть в хорошем настроении, чтобы хорошо играть. Отношения с тренером и партнерами по команде должны быть доверительными. Гризманну неуютно рядом с Месси, они не взаимодействуют между собой. Тренерский штаб также не верит в Антуана. Когда полгода происходит подобное дерьмо, то нужно уходить".
"Поверьте, иногда лучше отрезать кисть, чем всю руку – нужно уметь сказать "хватит". Я переживаю за него, зачем Антуан упрямится? Все это затянулось и может влиять на выступления в сборной Франции. Если ты в плохом психологическом состоянии, то могут присоединиться травмы. В "Барселоне" бардак – здесь Антуан не получит удовольствия от игры".
Бишенте Лизаразю родился 9 декабря 1969 года. Французский футболист баскского происхождения играл за "Бордо", "Атлетик", мюнхенскую "Баварию" и "Марсель". Считается одним из лучших фланговых защитников в истории футбола. Чемпион мира (1998) и Европы (2000) в составе сборной Франции.
Популярное сейчас
- Будущий клуб Тайсона, экспрессия Сампаоли, потенциал Сан-Паулу. Ультра интрига в Бразилии
- Левандовски: Переход Элано в Манчестер Сити произошел после ссоры с Луческу
- Левандовский не сыграет с Украиной, Ярмоленко интересен Фенербахче. Главные новости за 10 ноября
- Гризманн не реализовал четвертый пенальти подряд
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку