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Кроос раскритиковал ФИФА и УЕФА

Испания
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Игрок считает, что сейчас проводится слишком много турниров

Кроос раскритиковал ФИФА и УЕФА
Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос раскритиковал УЕФА и ФИФА за большое количество турниров, которые вредят форме игроков.

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"Понятно, что для УЕФА и ФИФА мы просто марионетки. Такие соревнования, как Лига наций или Клубный чемпионат мира проводятся только с целью увеличения прибыли. Но тем самым они толкают игроков к пределу их физических возможностей", – цитирует немца AS.

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В статье: Тони Кроос УЕФА ФИФА Реал (Мадрид)
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