Испания
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Кроос раскритиковал ФИФА и УЕФА
Игрок считает, что сейчас проводится слишком много турниров
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос раскритиковал УЕФА и ФИФА за большое количество турниров, которые вредят форме игроков.
"Понятно, что для УЕФА и ФИФА мы просто марионетки. Такие соревнования, как Лига наций или Клубный чемпионат мира проводятся только с целью увеличения прибыли. Но тем самым они толкают игроков к пределу их физических возможностей", – цитирует немца AS.
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