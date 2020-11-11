Кроос раскритиковал ФИФА и УЕФА

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос раскритиковал УЕФА и ФИФА за большое количество турниров, которые вредят форме игроков.

Читайте также Германия объявила заявку на матч Лиги наций с Украиной

"Понятно, что для УЕФА и ФИФА мы просто марионетки. Такие соревнования, как Лига наций или Клубный чемпионат мира проводятся только с целью увеличения прибыли. Но тем самым они толкают игроков к пределу их физических возможностей", – цитирует немца AS.