Черный список Кумана. Барселона зимой готова отпустить шесть человек

Каталонская "Барселона" хочет зимой купить двух футболистов - Мемфиса Депая и Эрика Гарсию. Ради этого они готовы отпустить сразу нескольких футболистов.

По данным AS, в "черный список" Куман отправил шестерых. Во-первых - Хуан Фирпо, о вероятном уходе которого мы говорили еще вчера. Также там оказались Мартин Брайтват, Самуэль Юмтити и Матеус Фернандес. Последний даже не был заявлен на сезон.

Также в немилость голландца попали двое молодых игроков - Карлес Аленья и Рики Пуч. На второго в клубе были большие надежды, но в сезоне он успел сыграть лишь 33 минуты.