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Черный список Кумана. Барселона зимой готова отпустить шесть человек
Все ради новых трансферов
Каталонская "Барселона" хочет зимой купить двух футболистов - Мемфиса Депая и Эрика Гарсию. Ради этого они готовы отпустить сразу нескольких футболистов.
По данным AS, в "черный список" Куман отправил шестерых. Во-первых - Хуан Фирпо, о вероятном уходе которого мы говорили еще вчера. Также там оказались Мартин Брайтват, Самуэль Юмтити и Матеус Фернандес. Последний даже не был заявлен на сезон.
Также в немилость голландца попали двое молодых игроков - Карлес Аленья и Рики Пуч. На второго в клубе были большие надежды, но в сезоне он успел сыграть лишь 33 минуты.
Отметим, что президент "Лиона" уверяет, что
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