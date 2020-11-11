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Черный список Кумана. Барселона зимой готова отпустить шесть человек

Испания
(2 голосов)

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Черный список Кумана. Барселона зимой готова отпустить шесть человек
UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" хочет зимой купить двух футболистов - Мемфиса Депая и Эрика Гарсию. Ради этого они готовы отпустить сразу нескольких футболистов.

По данным AS, в "черный список" Куман отправил шестерых. Во-первых - Хуан Фирпо, о вероятном уходе которого мы говорили еще вчера. Также там оказались Мартин Брайтват, Самуэль Юмтити и Матеус Фернандес. Последний даже не был заявлен на сезон.

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Также в немилость голландца попали двое молодых игроков - Карлес Аленья и Рики Пуч. На второго в клубе были большие надежды, но в сезоне он успел сыграть лишь 33 минуты.

Отметим, что президент "Лиона" уверяет, что не отпустит Депая.

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В статье: Барселона Самуэль Юмтити Мартин Брайтвайт Карлес Аленья Рики Пуч Матеус Фернандес Эктор Фирпо
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Dr. House (Подолье)
11.11.2020 в 18:56
Аленья , Ваш выход!!!
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