Кубок Испании. 1/128-я финала. Результаты матчей

Еще не определился победитель Кубка Испании 2019/20 – "Атлетик" и "Реал Сосьедад", не желая играть решающий матч без зрителей, еще не разыграли финал предыдущего турнира. Но сегодня уже стартовал новый.

Двадцать команд, разделенных на десять игровых пар, провели одноматчевые противостояния. Победители пар прошли в следующий круг турнира. В скобках напротив названия команды указан дивизион, который представляет команда.

"Русадир" (V) - "Ринкон" (V) 1:2

АУГК "Депортиво" (V) - "Расинг" Мурсия (IV) 0:3

"Монтаньеза" (IV) - КД "Кандолагуа" (IV) 0:1

"Расиг" Риоха (IV) - "Колехиос Диокесанос" (IV) 3:0

"Реал Титанико" (IV) - "Анайтасуна" ФТ (IV) 0:2

"Томарес" УД (V) - "Чинато" (IV) 3:0

"Мьенго" (V) - "Рибадумия" (IV)

"Мостолес" (IV) - "Марчамало" (IV)

УД "Гуя" (IV) - КД "Буньоль" (V)

"Кардассар" (IV) - "Эпилья" (IV)